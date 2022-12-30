Ушёл из жизни легендарный Пеле

29 декабря на 83-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира бразилец Пеле. У футболиста был рак.

По данным «Википедии», в сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли на правой стороне толстой кишки. В январе 2022 года Пеле потребовался курс химиотерапии. 29 ноября 2022 года Пеле был госпитализирован с общим отеком тела, у него была обнаружена сердечная недостаточность и замечена спутанность сознания. В декабре в больнице у Пеле диагностировали респираторную инфекцию. Тогда же Пеле поблагодарил всех за поддержку (на фасадах зданий в Катаре, где проходил чемпионат мира 2022 года, размещены его снимки с пожеланиями здоровья, футболисты сборной Бразилии вынесли после матча 1/8 плакат с его изображением). Вскоре стало известно, что Пеле, страдающему от рака, химиотерапия больше не помогает.

Как сообщает «МАТЧ-ТВ», - Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 мячей. На клубном уровне форвард выступал за бразильский «Сантос» и «Нью‑Йорк Космос». Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.