«УСТЭК-Челябинск»: Размер платы за отопление в мае зависит от общедомового прибора учета

АО «УСТЭК-Челябинск» сообщило, каких начислений ждать в мае жителям южноуральской столицы за тепло, отключенное распоряжением главы города Натальи Котовой 28-го апреля.

В теплоснабжающей организации напомнили, что в Челябинске действует две схемы начисления за тепловую энергию, от которых напрямую зависит, какие цифры увидят горожане в своих квитанциях в мае.

В многоквартирном доме, где установлен общедомовой прибор учёта тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется, исходя из показаний общедомового прибора учёта тепловой энергии и утверждённых тарифов.

Сумма платежа на конец отопительного периода будет рассчитана на основании переданных управляющими компаниями показаний. Так как показания передаются до 25-го числа, а отопительный период закончился 28-го, то в платёж за апрель не войдут несколько дней отопительного периода. Сумма начислений за эти дни отразится в квитанциях следующего расчётного месяца.

Если в многоквартирном доме отсутствует общедомовой прибор учёта, начисление платы за потреблённую тепловую энергию производится исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, установленных решением челябинской городской думы, и тарифов, утверждённых министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

При таком способе расчёта сумма в квитанции практически неизменна в течение всего отопительного периода и не зависит от его фактической продолжительности, поэтому согласно законодательству оплатить тепловую энергию жителям таких домов необходимо за апрель и май в полном объёме.

Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» рекомендуют оплачивать квитанции за коммунальные услуги не позднее десятого числа месяца, следующего за расчётным, то есть провести платёж за апрель 2021 года нужно не позднее десятого мая.

Оплатить квитанции за отопление и горячее водоснабжение без комиссии можно в личном кабинете АО «УСТЭК-Челябинск» и в офисах, терминалах и мобильных сервисах ПАО «Сбербанк».

С первого мая расчётные центры ООО «ГЦНКП» не обслуживают потребителей-клиентов АО «УСТЭК-Челябинск»: не принимают показания и не осуществляют консультации по начислениям. Все данные по расчётам с населением будут переданы в ООО «Уралэнергосбыт».

Для обращения в «Уралэнергосбыт» потребитель может выбрать наиболее удобный для себя способ: задать вопрос по единому бесплатному телефону 8-800-2222-500; передать показания по электроэнергии, отоплению и ГВС по единому телефону-автоответчику 214-71-14; использовать личные кабинеты ресурсоснабжающих организаций для контроля начислений, передачи показаний и оплаты.

Также можно обратиться в ближайший офис обслуживания.