Власти Златоуста и «Златмаша» договорились о тесном взаимодействии, чтобы не попускать снижения температуры в квартирах

Вторая крупная партия вакцины от ковида поступит в Челябинск в ближайшие сутки

Увеличат ли продолжительность зимних каникул в школах Челябинской области?

Решение о целесообразности продления зимних каникул в школах Челябинской области будет принято на ближайшем заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции в Челябинской области.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге в пятницу, 11 декабря.

«Мы в ближайшее время рассмотрим этот вопрос на оперативном штабе, выслушав мнение медиков и Роспотребнадзора. Мы примем решение (о продлении зимних каникул – прим. ред.) или не примем, по результатам обсуждения. Алексей Текслер (губернатор – прим. ред.) его объявит», - рассказала Ирина Гехт.

Напомним, на этой неделе министерство образования и науки области предложило образовательным организациям «облегчить» окончание второй четверти текущего учебного года (школа сама определяет порядок организации учебного процесса, количество и продолжительность каникул).

«Мы подготовили письмо для образовательных организаций. Оно простое: мы рекомендовали последние дни календарного года, после 25 декабря, провести в гибком графике, - пояснила первый заместитель министра образования и науки области Елена Коузова. - Учитывая, что есть новогодние праздники в классах, можно провести индивидуальную работу, можно заниматься внеурочной деятельностью».

Первый замминистра отметила, что после новогодних каникул начинается череда Олимпиад (так, с 12 января - региональный этап всероссийских олимпиад) и конец второй четверти можно использовать для подготовки ребят и команд.

Елена Коузова пояснила, что при подготовке рекомендаций по «облегчению» завершения года в министерстве ориентировались на заболеваемость по возрастам и состоянию здоровья сотрудников образовательных организаций.

«В целом у нас достаточно спокойная обстановка. Поэтому школы вправе, не меняя календарный график, облегчить, усовершенствовать образовательный процесс», - добавила первый замглавы минобрнауки региона.

Как уже сообщало агентство, по состоянию на 11 декабря в области полностью закрыты на карантин две школы в Кизильском муниципальном районе, в также 165 классов из 79 школ региона. Учащиеся одного класса школы № 7 города Южноуральска находятся на изоляции как контактные с больным COVID-19.

На сегодня на больничном по разным основаниям находятся 1775 педагогов школ (их число в последние дни снижается). Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.