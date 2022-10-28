Челябинск получил 16 новых экологичных автобусов

Челябинск получил очередную партию из 16 новых экологичных автобусов, работающих на компримированном природном газе.

Автобусы поставила в Челябинск Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в соответствии с заявкой регионального миндора, одобренной в Минтранс РФ. Общественный транспорт передан челябинскому перевозчику на условиях лизинга по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба губернатора.

В ноябре новые автобусы выйдут на линию. Они будут работать на маршруте № 15 «ЧМК – ПКиО имени Ю.А. Гагарина».

Губернатор отметил, что частные перевозчики также могут принять участие в программе «Безопасные качественные дороги» при условии работы по регулируемым тарифам. Они могут подать заявку вместе с областным миндором. «Часть стоимости компенсируется за счет федеральных средств, далее через лизинговую компанию приобретаются новые автобусы», - объяснил Алексей Текслер.

В миндотранса уточнили, что обновление общественного транспорта проходит и в других муниципалитетах. В августе в Копейск поступили 24 новых комфортабельных автобуса марки ПАЗ ВЕКТОР NEXT, из них 17 автобусов среднего класса и семь - малого класса. Автобусы приобрели за счет средств областного бюджета

До декабря 2022 года будут поставлены 17 автобусов среднего класса марки МАЗ-206 для Златоуста и 12 автобусов среднего класса марки ПАЗ ВЕКТОР NEXT для Миасса.

Губернатор заверил, что в 2023-2024 года регион продолжит обновление общественного транспорта. Планируется обновить парк Челябинска еще 65 новыми экологичными автобусами, которую также поставит ГТЛК.

«В 2023 году будет приобретено по нацпроекту «БКД» еще 15 автобусов. Учитывая, что у нас большинство перевозчиков работают по регулируемому тарифу, дополнительно к этому еще порядка 50 новых автобусов будет закуплено, - пояснил Текслер. - Все перевозчики, работающие в рамках регулируемого тарифа, должны выполнить ряд условий, одно из которых – приобретение нового, комфортного общественного транспорта».