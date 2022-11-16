В 2023 году Челябинская агломерация получит 168 троллейбусов, 74 трамвая и 30 автобусов

В 2023 году Челябинская агломерация получит 272 единицы нового общественного транспорта, в том числе 168 низкопольных троллейбусов, 74 низкопольных трамвая и 30 новых автобусов, сообщает Telegram-канал «Транспорт Челябинской агломерации».

В 2023 году 74 новых трамвайных вагона поставит в областной центр Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ).

Благодаря заключенному концессионному соглашению, в следующем году в областном центре планируется полностью обновить парк троллейбусов – в Челябинск поступит 168 новых троллейбусов, часть из которых будет с увеличенным автономным ходом, что позволит запустить их в отдаленные районы города, где отсутствует контактная сеть.

Напомним, по распоряжению губернатора Алексея Текслера выделены средства на закупку двух новых низкопольных «автобусов-гармошек», работающих на природном газе. Новая техника будет поставлена в Челябинск до конца первого квартала 2023 года.

В 2022 году Челябинская агломерация получила 40 новых автобусов. Из них 16 новых экологичных автобусов, работающих на компримированном природном газе, поставлены в октябре в Челябинск в рамках реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

В августе в Копейск поступили 24 новых комфортабельных автобуса марки ПАЗ ВЕКТОР NEXT, которые приобрели за счет средств областного бюджета.

Кроме того, ГУП «Мосгортранс» передал на безвозмездной основе по 10 автобусов-гармошек в Челябинск и Копейск.

В 2022 году Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию Роскосмос) поставит 30 новых полностью низкопольных трамваев (25 вагонов уже поступило в областной центр).

Напомним, в 2021 году Челябинск получил 30 новых трамваев на общую сумму один миллиард 59 миллионов рублей, которые поставило ООО «Торговый дом «Синара-Транспортные Машины» («СТМ»).