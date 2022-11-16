16.11.2022
После вмешательства прокуратуры сироте дали квартиру
16.11.2022
Подробности появления босого мальчика в банке Южноуральска
16.11.2022
Первая жертва холодов
16.11.2022
Декретница из Копейска и ее муж поверили, что помогают полицейским
16.11.2022
Бывший высокопоставленный полицейский Троицка отправлен в колонию
15.11.2022
В Челябинске на обновление учреждений культуры направлена рекордная сумма
В 2023 году Челябинская агломерация получит 168 троллейбусов, 74 трамвая и 30 автобусов
01.11.2022
Новые экологичные автобусы вышли на челябинский маршрут №15
28.10.2022
Челябинск получил 16 новых экологичных автобусов
24.10.2022
Трамвайное движение по челябинской улице Рождественского полностью восстановлено
21.10.2022
В Челябинске переведены на регулируемый тариф автобусные маршруты №39 и №86
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022