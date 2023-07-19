В 2023 году завершат проектирование участка трассы М-5 через хребет Уреньга в Челябинской области

В 2023 году планируется получить заключение государственной экспертизы ФАУ Главгосэкспертиза России по проекту капитального ремонта одного из наиболее аварийных участков автодороги М-5 «Урал» в Челябинской области - перевала через горный хребет Уреньга, а также участков в районе города Юрюзань и далее в направлении Златоуста, сообщает УпрДор «Южный Урал».

«Из-за наличия затяжных спусков и подъемов на участках трассы в районе города Юрюзань, от Малого Бердяуша до въезда в Златоуст со стороны Башкирии нередко возникают заторы», - пояснили в УпрДор. Особенно сложная ситуация возникает в поздней осенью, зимой и ранней весной, когда на дорогах образуется гололедица и большегрузы с трудом забираются в гору.

Проектно-изыскательскими работами предусматривается капитальный ремонт участков 1705 км – 1727 км, 1727 км – 1750 км, 1649 км – 1670 км, 1670 км – 1690 км. Дорожное полотно на этих участках будет расширено до четырех полос и нанесена разделительная полоса.

Реализация разрабатываемого проекта позволит не только увеличить пропускную способность автодороги, но и обезопасить ее, одновременно сократив время в пути участникам дорожного движения, подчеркнули в УпрДор.