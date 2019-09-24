Из-за гололеда на трассе в районе Уреньги замедлено движение

Дорожники борются с непогодой в районе Уренги. Из-за гололеда на автодороге замедлилось движение.

В связи с погодными условиями в Челябинской области на участке 1732 – 1740 километр автодороги М-5 «Урал» замедлилось движение автотранспорта. На данный момент расчистку трассы и ликвидацию скользкости покрытия осуществляет две единицы комбинированной дорожной техники. На место выехали дополнительные спецмашины.

Специалисты АО «УралАвтодор» просят водителей, в особенности большегрузного транспорта, по возможности отказаться от поездок и переждать сложные погодные условия в пунктах отдыха.

Как сообщили в пресс-службе «Уралатодор», также дорожные службы советуют водителям во избежание дорожно-транспортных происшествий соблюдать безопасную дистанцию, выбирать разумный скоростной режим, избегать резкого торможения и не создавать препятствий для работы дорожной техники, занятой очисткой и обработкой трасс.

Для тех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работают телефоны дежурно-диспетчерских служб: 8-912-790-03-74, 8-922-700-02-09 или 266-65-63.