В администрацию Карабаша нагрянули ревизоры

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к проведению плановой комплексной проверки администрации Карабашского городского округа.

«Приступили к проведению комплексного контрольного мероприятия в Карабашском городском округе», - сообщает Telegram-канал КСП. Проверка проводится в администрации города.

Аудиторы проведут проверку законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств. Кроме того, будут проанализированы расходы на реализацию национальных проектов и закупки.

Ревизоры также проведут контрольное мероприятие в Управлении муниципальным имуществом и земельными участками.

Проверка администрации Карабашского городского округа плановая, мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 1.3.4).

Напомним, в октябре 2022 года произошла смена власти в администрации Карабашского городского округа. Глава Карабаша Олег Буданов досрочно покинул занимаемый пост. Исполняющим обязанности мэра города назначен Станислав Афанасенко.