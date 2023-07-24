В августе в Челябинской области изменится график движения ряда пригородных поездов

В августе 2023 года в Челябинской области изменится график движения ряда пригородных поездов в связи с проведением ремонтных путевых работ, сообщает Свердловская пригородная компания.

Корректировка пройдет в период с 1 по 17 августа на маршрутах: Челябинск - Миасс-1, Челябинск - Златоуст, Челябинск - Бакал, Челябинск - Еманжелинск.

Так, поезд №6002 «Миасс-1 – Челябинск» 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15 и 16 августа будет отправляться раньше на 15 минут (04:33) и прибывать в Челябинск раньше на четыре минуты (в 06:56), а 3, 10 и 17 августа он будет отправляться раньше на 32 минуты (в 04:16) и прибывать раньше на четыре минуты (в 06:56).

Поезд №6007 «Челябинск – Миасс-1» с первого по четвертое, с восьмого по 11, с 15 по 17 августа будет отправляться раньше на 10 минут (в 08:35), прибывать раньше на семь минут (в 10:46).

Поезд №6008 «Миасс-1 – Челябинск» 31 июля, с первого по третье, с седьмого по 10, с 14 по 16 августа будет отправляться раньше на одну минуту (в 15:59), прибывать позже на четыре минуту (в 18:18).

Поезд №6055 сообщением Челябинск – Златоуст 31 июля, с первого по третье, с восьмого по 10, с 14 по 16 августа будет отправляться в 18:50 (раньше на две минуту), прибывать в Златоуст в 22:28 (по графику).

Поезд №6003 сообщением Челябинск – Златоуст с первого по четвертое, с восьмого по 11, 15 и 16 августа будет отправляться в 06:44 (позже на 24 минуты), прибывать в 10:16 (позже на 26 минут).

Поезд №6802 сообщением Еманжелинск – Челябинск с первого по четвертое, с восьмого 11, с 15 по 17 августа будет отправляться в 05:18 (раньше на восемь минут), прибывать в 06:42 (раньше на три минуты).

Поезд №7135 сообщением Челябинск – Бакал 31 июля, с первого по третье, с седьмого по 10, с 14 по 16 будет отправляться в 17:30 (раньше на 10 минут), прибывать в 22:35 (по графику).

Поезд №7136 сообщением Бакал – Челябинск первого августа будет отправляться в 03:54 (по графику), прибывать в Челябинск в 09:25 (позже на 28 минут).

Поезд №7136 сообщением Бакал – Челябинск второго и третьего, с седьмое по 10, с 14 по 17 августа будет отправляться в 04:42 (раньше на 12 минут), прибывать в 08:50 (раньше на семь минут).

Поезд №7136 сообщением Бакал – Челябинск четвертого и 11 августа будет отправляться в 03:42 (раньше на 12 минут), прибывать в 08:50 (раньше на семь минут).

Пассажиров просят внимательно следить за изменениями в расписании.

С актуальной информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте СПК, а также в железнодорожных пригородных кассах.