24.07.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
24.07.2023
Опубликован топ крупнейших конвергентных операторов. В рейтинг попал провайдер «Ростелеком»
24.07.2023
Учёные ЮУрГУ разрабатывают комплекты здорового питания для туристов и спортсменов
23.07.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 17.07.2023 по 23.07.2023)
23.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 24 июля (18+)
23.07.2023
В отделе полиции Челябинской области выявили пропажу наркотиков из вещдоков
В августе в Челябинской области изменится график движения ряда пригородных поездов
01.07.2023
С первого июля запущен «Бакальский экспресс»
16.06.2023
В июне меняется расписание электричек Челябинск-Магнитогорск
23.05.2023
Между Челябинском и Троицком запустят дополнительную электричку
11.02.2023
Горнолыжные «экспрессы» в Челябинской области будут курсировать ежедневно
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023