В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»

В Челябинске контролеры МУП «Служба организации движения» за прошедшую неделю поймали в общественном транспорте тысячу 56 «зайцев» - так в народе называют пассажиров, не оплативших свой проезд.

Как сообщает сегодня, четвертого июля, телеграм-канал «Автобусный парк Челябинска», в общей сложности за неделю контролеры проверили 693 транспортных средства.

В «Службе организации движения» Челябинска напоминают, что контролеры пассажирского транспорта наделены полномочиями по проверке подтверждения оплаты проезда, а также имеют право требовать предъявления документа, дающего право льготного проезда.

«При работе на линии у каждого контролера имеются форменная одежда, нарукавная повязка красного цвета и служебное удостоверение», - отмечают в МУП «СОД».

Контрольные мероприятия по выявлению безбилетных пассажиров проводятся на ежедневной основе с использованием видеофиксации во избежание конфликтных ситуаций, добавили в «Службе организации движения».