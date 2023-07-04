04.07.2023
В Челябинской области прибавилось офицеров - защитников границы
04.07.2023
В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа
04.07.2023
В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»
04.07.2023
В Магнитогорске по инициативе Виктора Рашникова создадут хоккейную академию
04.07.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по улице Марченко
04.07.2023
Назначен дополнительный поезд из Челябинска в Анапу
В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»
16.06.2023
В Челябинске в выходные изменятся маршруты пяти троллейбусов
05.06.2023
Челябинских перевозчиков штрафуют за высокий градус в салонах и неисправные валидаторы
31.05.2023
Челябинец, напавший в автобусе на юную пассажирку, предстанет перед судом
07.05.2023
В День Победы внесут коррективы в движение общественного транспорта в Челябинске и Копейске
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023