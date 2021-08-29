В Челябинской агломерации повысят штрафы за безбилетный проезд

В Челябинской агломерации планируют повысить размер штрафа для граждан за безбилетный проезд в общественном транспорте по межмуниципальным и муниципальным маршрутам. Соответствующий законопроект был внесен губернатором Алексеем Текслером и рассмотрен депутатами Законодательного собрания региона.

В состав агломерации входят Челябинский городской округ, Копейский городской округ и Сосновский район.

Парламентарии на 13-м заседании рассмотрели законопроект, включающий поправки в два закона - «Об административных правонарушениях в Челябинской области» и «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Законопроект предусматривает разграничение полномочий по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплату проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа в рамках реализации закона «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления Челябинского городского округа, Копейского городского округа, Сосновского муниципального района и органами государственной власти Челябинской области», принятого 30 декабря 2019 года.

Решение об увеличении штрафов связано, прежде всего, с проведением транспортной реформы в Челябинской области. Она подразумевает переход на валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Отсутствие кондуктора в общественном транспорте может привести к росту числа безбилетных пассажиров, так называемых «зайцев». Для недопущения этого нужно будет усилить проведение контроля в общественном транспорте.

В настоящее время размер штрафа для граждан за безбилетный проезд в транспорте общего пользования по межмуниципальным и муниципальным маршрутам составляет 100 - 500 рублей. Законопроектом предлагается увеличить размер штрафа до 700 -1500 рублей.

Также согласно проекту закона, предлагается наделить должностных лиц областного государственного казенного учреждения полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в части безбилетного проезда и провоза багажа. Правом рассмотрения протоколов предполагается наделить мировых судей. Перечень должностных лиц будет определять министерство дорожного хозяйства области.

Создание единой платежной системы Челябинской агломерации позволит совершать поездки на всех видах транспорта по единому билету, а также получать скидки на оплату проезда при использовании электронных платежных инструментов. Стоимость проездного билета планируется в размере 1210 рублей.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» считают, что сегодня не самое подходящее время для ужесточения штрафных санкций за безбилетный проезд. «Давно доказано, что это не самая эффективная мера, - отметил Павел Жолобов. – Доказано, что проезжают без билета не потому, что им так хочется, а потому что есть иные аргументы».

Депутаты комитета Законодательного собрания по законодательству отметили, что после перехода на валидаторы в общественном транспорте высвободится порядка 400 кондукторов. И они придут на рынок труда. Профильному комитету ЗСО по промышленности, транспорту и связи рекомендовано более детально рассмотреть этот вопрос и подготовить рекомендации.

Председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш предложил пока принять законопроект в первом чтении и в дальнейшем более детально его обсудить со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с муниципалитетами. Кроме того, спикер поручил до первого сентября создать рабочую группу в региональном парламенте по рассмотрению данного вопроса.

«Самое легкое – не принимать закон (не повышать штраф), но от этого проблемы не решаются. Мы принимаем проект закона пока в первом чтении. Предлагаю создать в Законодательном Собрании рабочую группу и до процедуры второго чтения проработать проект закона более детально, с привлечением всех фракций, чтобы он реально способствовал предотвращению безбилетного проезда», - отметил председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

Законопроект принят в первом чтении.