В Челябинской агломерации хотят снизить нижний порог штрафа для безбилетников

В Челябинской агломерации планируют снизить нижний порог штрафа для граждан за безбилетный проезд в общественном транспорте по межмуниципальным и муниципальным маршрутам.

Соответствующую поправку в закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области» рассмотрели депутаты комитета Законодательного собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

Напомним, что в первом чтении законопроект, внесенный губернатором Алексеем Текслером, был принят депутатами на заседании Законодательного Собрания в августе 2021 года.

Решение о пересмотре размера штрафа для безбилетников связано, прежде всего, с проведением транспортной реформы в Челябинской области. Она подразумевает переход на валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Отсутствие кондуктора в общественном транспорте может привести к росту числа безбилетных пассажиров, так называемых «зайцев». Для недопущения этого нужно потребуется усилить проведение контроля в общественном транспорте.

В настоящее время размер штрафа для граждан за безбилетный проезд в транспорте общего пользования по межмуниципальным и муниципальным маршрутам составляет от 100 до 500 рублей. Законопроектом в первом чтении предлагалось увеличить размер штрафа: от 700 до 1500 рублей.

Председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш предложил для более детального рассмотрения вопроса создать рабочую группу в региональном парламенте и обсудить законопроект со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с муниципалитетами.

Сегодня, 21 октября, на заседании комитета депутаты предложили внести поправку в законопроект и снизить минимальный порог штрафа до 500 рублей. Таким образом, размер штрафа в Челябинской агломерации составит от 500 до 1500 рублей. В состав агломерации входят Челябинский городской округ, Копейский городской округ и Сосновский район.

Председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин отметил, что нижний порог штрафа уменьшен после консультаций по проекту закона с муниципальными образованиями и учета их предложений.

На заседании комитета по законодательству депутаты проголосовали за соответствующую поправку ко второму чтению.