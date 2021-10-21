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Законодательное Собрание Челябинской области
безбилетный проезд
Общество
21.10.2021 18:46

В Челябинской агломерации хотят снизить нижний порог штрафа для безбилетников

В Челябинской агломерации планируют снизить нижний порог штрафа для граждан за безбилетный проезд в общественном транспорте по межмуниципальным и муниципальным маршрутам.

Соответствующую поправку в закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области» рассмотрели депутаты комитета Законодательного собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

Напомним, что в первом чтении законопроект, внесенный губернатором Алексеем Текслером, был принят депутатами на заседании Законодательного Собрания в августе 2021 года.

Решение о пересмотре размера штрафа для безбилетников связано, прежде всего, с проведением транспортной реформы в Челябинской области. Она подразумевает переход на валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Отсутствие кондуктора в общественном транспорте может привести к росту числа безбилетных пассажиров, так называемых «зайцев». Для недопущения этого нужно потребуется усилить проведение контроля в общественном транспорте.

В настоящее время размер штрафа для граждан за безбилетный проезд в транспорте общего пользования по межмуниципальным и муниципальным маршрутам составляет от 100 до 500 рублей. Законопроектом в первом чтении предлагалось увеличить размер штрафа: от 700 до 1500 рублей.

Председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш предложил для более детального рассмотрения вопроса создать рабочую группу в региональном парламенте и обсудить законопроект со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с муниципалитетами.

Сегодня, 21 октября, на заседании комитета депутаты предложили внести поправку в законопроект и снизить минимальный порог штрафа до 500 рублей. Таким образом, размер штрафа в Челябинской агломерации составит от 500 до 1500 рублей. В состав агломерации входят Челябинский городской округ, Копейский городской округ и Сосновский район.

Председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин отметил, что нижний порог штрафа уменьшен после консультаций по проекту закона с муниципальными образованиями и учета их предложений.

На заседании комитета по законодательству депутаты проголосовали за соответствующую поправку ко второму чтению.

Автор: Любовь Юрина
Законодательное Собрание Челябинской области
безбилетный проезд
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21.10.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Анонсы событий и мероприятий на 20 октября

19.10.2021 22:10

Прощание с ректором МИДиС состоится 21 октября

19.10.2021 21:53

На Урале появился самый крупный региональный Волонтёрский центр РМК

19.10.2021 21:48

Депутату из Трехгорного предъявлено обвинение в мошенничестве

19.10.2021 21:05

Клиенты ВТБ на Южном Урале увеличили спрос на кредиты наличными в 1,5 раза

19.10.2021 20:57

В Магнитогорске назвали кандидатуры на должность главы города

19.10.2021 20:44

Артисты Челябинского театра оперы и балета стали победителями престижного конкурса

19.10.2021 18:33

На Бродокалмакском тракте Челябинска высадили 57 пирамидальных тополей

19.10.2021 17:56

ММК посетила с рабочим визитом делегация Минприроды России

19.10.2021 16:15

Вместо ржавого забора и старых гаражей: на улице Кузнецова в Челябинске создадут сквер для семейного отдыха