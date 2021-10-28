В Челябинской области подорожает проезд для «зайцев» в общественном транспорте

В Челябинской области увеличили размеры штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Сегодня, 28 октября, депутаты Законодательного Собрания рассмотрели соответствующие поправки в закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области».

С инициативой корректировки размера штрафа выступило министерство дорожного хозяйства и транспорта области. Предложения были согласованы со всеми муниципалитетами и поддержаны. Законопроект был внесен губернатором Алексеем Текслером.

Решение о пересмотре размера штрафа для безбилетников связано, прежде всего, с проведением транспортной реформы в Челябинской области. Она подразумевает переход на валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Отсутствие кондуктора в общественном транспорте может привести к росту числа безбилетных пассажиров, так называемых «зайцев». Для недопущения этого потребуется усилить контроль в общественном транспорте.

В настоящее время размер штрафа для граждан за безбилетный проезд в транспорте общего пользования по межмуниципальным и муниципальным маршрутам составляет от 100 до 500 рублей. Законопроектом в первом чтении (принят в августе 2021 года) предлагалось увеличить размер штрафа: от 700 до 1500 рублей.

В региональном парламенте была создана рабочая группа, в которую вошли все заинтересованные стороны. После обсуждение было предложено снизить нижнюю границу штрафа до 500 рублей.

Председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин отметил, что нижний порог штрафа уменьшен после консультаций по проекту закона с муниципальными образованиями и учета их предложений: доходы населения в разных территориях области различаются.

Депутаты поддержали внесенное предложение и законопроект в целом. Против лишь выступила фракция «Справедливая Россия» в полном составе (семь человек), мотивируя свое решение отсутствием экономического обоснования.

На что Анатолий Брагин ответил, что все экономические выкладки были представлены миндортранса на заседании рабочей группы, в котором мог принять участие любой парламентарий. Спикер Владимир Мякуш добавил, что повышение размеров штрафа призвано повысить ответственность пассажиров. «Не ездите в общественном транспорте без оплаты и штрафа не будет», - подчеркнул руководитель ЗСО.

После всех обсуждений законопроект был принят в третьем, окончательном чтении.

Законопроект вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

И уже с ноября проезд «зайцем» будет стоить для нарушителей от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Как рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров, в 2022 году планируется создать Контрольно-ревизионную службу в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» (подведомственное учреждение миндортранса). Сотрудники КРС будут наделены полномочиями по выявлению безбилетников и выставлению соответствующих штрафов.

В каждом муниципалитете будут определены свои минимальный и максимальный размеры штрафов в пределах утвержденных по области границ.

ФОТО: миндортранса региона