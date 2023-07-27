В Челябинской области планируют ужесточить наказание за безбилетный проезд

В Челябинской области увеличат размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Соответствующие поправки в закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области» рассмотрены на очередном заседании Законодательного собрания региона 27 июля.

Предлагается повысить административный штраф за безбилетный проезд в транспорте общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам до 2,5 тысячи рублей, а за повторное указанное правонарушение - до пяти тысяч рублей.

В настоящее время штраф для безбилетников в регионе составляет от 500 до полутора тысяч рублей.

Как доложил депутатам министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев, на сегодняшний день административная ответственность за безбилетный проезд установлена в 63 субъектах Российской Федерации. При этом размер штрафов варьируется от 500 до пяти тысяч рублей.

В шести субъектах страны - Краснодарском крае, Московской, Нижегородской, Тульской, Новосибирской, Белгородской областях – штрафуют за это нарушение на одну тысячу рублей. В Тверской области и в Пермском крае размер штрафа выше - 2,5 тысячи рублей, а за повторный безбилетный проезд - пять тысяч рублей.

Как пояснил Алексей Нечаев, повышение размера штрафа в регионе целесообразно по ряду социально-экономических и правовых причин. «Увеличение штрафа позволит повысить уровень сознательности и ответственности граждан, снизить количество случаев безбилетного проезда», - считает глава регионального миндортранса.

Он также отмечает, что рост числа безбилетных пассажиров ставит под угрозу оптимизацию работы общественного транспорта, перспективу полного перехода на бескондукторную систему оплаты проезда. В этих условиях, по его словам, необходимо повысить уровень сознательности и ответственности пассажиров, снизить количество безбилетников.

На сегодня транспортные предприятия несут ежедневные убытки, что отрицательно сказывается на их работе, препятствует обновлению подвижного состава и его обслуживание, обесценивает труд водителей и обслуживающего персонала.

Депутат Василий Швецов рассказал о проведенных депутатами проверках в общественном транспорте Челябинска, в ходе которых было выявлено, что на некоторых маршрутах не исправны валидаторы. В этом случае, если у пассажира есть банковская карта, но нет наличных, то он будет оштрафован. На ряде маршрутов вообще можно расплатиться только наличными и нет возможности оплаты по транспортным картам.

Депутат Александр Журавлев, отметил, что на заседании комитета по социальной политике детально рассмотрели этот законопроект и были представлены все необходимые цифры для обоснования повышения размера штрафа. Он отметил, что на сегодня соразмерность стоимости платежа и штрафа приводит к тому, что часть людей просто не оплачивают проезд. Не поймают – проедут бесплатно, поймают – штраф небольшой.

«Законопроект не отменяет необходимости проведения работы по наведению порядка в этой сфере. Но пассажир должен понимать, что есть серьезное наказание за безбилетный проезд для нарушителей», - подчеркнул Александр Журавлев.

Председатель комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин предложил принять законопроект в первом чтении. Он также уточнил, что в течение месяца все желающие могут внести свои предложения по изменению проекта закона.

Большинством голосов законопроект был принят в первом чтении.