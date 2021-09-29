В Центральном и Курчатовском районах Челябинска почти на сутки отключат воду

В Центральном и Курчатовском районах Челябинска сегодня, 29-го сентября, в 23 часа до 20 часов 30-го сентября отключат воду в части жилых домов и административных зданий для устранения аварийной ситуации на водоводе и замены задвижки. Жителей просят сделать необходимый запас воды.

Под отключение попадают 32 многоквартирных и 400 частных жилых домов, три детских сада, 11 административных, два лечебных и одно религиозное здание.

Руководство МУП «ПОВВ» приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефон информационно-справочной службы предприятия: 214-00-14 (круглосуточно).

Перечень зданий, попадающих под отключение, опубликовали на сайте администрации Челябинска.

Центральный район:

- ул. П. Столыпина, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21;

- ул. П. Сумина, 2, 3, 4 ,5, 6 ,7 ,8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 24а,26;

- ул. Татищева, 252, 260;

- ул. Героя России Родионова, 4, 6, 8, 10, 12;

- ул. Ак. Макеева, 24, 26, 28.

- микрорайон №39а, частный сектор: улицы Татищева, Тюльпанная, Рассветная, Соловьиная, Вересковая, Клубничная, Земляничная, Васильковая, Абрикосовая.

Курчатовский район:

- Поселок Градский, частный сектор: улицы Шершневская, Городская, Сарапульская, Олонецкая, Логовая, Лавровая.

- пр. Победы, 398, 400;

- пр. Новоградский, 10, 12, 58, 62, 64.

- ул. Шершневская, 3;

- ул. Логовая, 13, 26а.

Кроме того, будет отключено десять административных зданий по улице Трактовой и сто частных домов в поселке Садовый в Сосновском районе.