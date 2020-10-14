В Центральном районе Челябинска бесплатно раздают Wi-Fi и готовятся посадить тюльпаны

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев рассказал о результатах благоустройства знаковых общественных пространств этого года. Похвастаться району есть чем.

Так, пешеходный бульвар по проспекту Ленина обзавелся точкой по раздаче бесплатного Wi-Fi. Кроме того, здесь можно подзарядить гаджеты.

В планах районных властей - установить большие роутеры и в других посещаемых местах. Пока точно не решено, где именно они появятся, - вопрос находится в стадии обсуждения.

По словам Виктора Ереклинцева, молодежь очень рада появлению Интернета под открытым небом рядом с общежитиями и корпусами Южно-Уральского государственного университета – студентов здесь всегда гуляет очень много.

«Площадь покрытия довольно большая, скорость Интернета также приличная. Такие вещи необходимы во всех скверах. Отмечу, операторы связи охотно идут на сотрудничество в этом направлении», - рассказал глава Центрального района.

Радуют и результаты озеленения. На участке от Лесопарковой до главного корпуса ЮУрГУ оно подходит к концу. Здесь была проведена реконструкция газона – в прошлом сильно поврежденного: с канавами и буграми.

«Старый грунт убирается, завозится плодородная почва. Чернозем утрамбовывается и только потом засевается. Со стороны улицы Володарского у нас на бульваре Ленина получились достаточно красивые, плотные газоны», - отметил Виктор Ереклинцев.

В этом году в Центральном районе высажено рекордное число деревьев, кустарников, цветов. Появилось много газонов. И больше никаких зарослей.

«В сквере на улице Тернопольской, напротив главного корпуса ЮУрГУ, результаты работы ландшафтников и ботаников челябинцы увидят уже следующей весной. Тут практически одни многолетники. У них, безусловно, своя, особая эстетика. Очень быстрый период цветения. Например, лилейник цветет буквально две недели. Но здесь срабатывает фактор изменения цвета самой листвы. Кизильник… Спирея японская… Она в течение лета два-три раза меняет свою цветовую гамму. И за счет этой игры цвета получается в итоге весьма красивое пространство», - сказал Виктор Ереклинцев.

Еще одна замечательная идея, которая будет реализована в сквере на Тернопольской, - высадка тюльпанов, которые в былые времена всегда украшали столицу Южного Урала, однако потом стали лишь приятным (и ароматным) воспоминанием. Тюльпаны - дорогое удовольствие, которое не все муниципалитеты могут себе позволить. Эти чудесные цветы – олицетворение роскоши, богатства, они придают статусности территории, на которой растут.

«Они будут высажены в зиму, среди многолетников. Весной мы увидим прекрасную картину – цветущие тюльпаны. Когда эти растения отцветут, пространство заполнит собой листва хосты. Это достаточно крупное растение. Буквально через два-три года диаметр его куртины, листвы, будет достигать полуметра, а может, и больше», - отметил Виктор Ереклинцев.

Обновленный сквер на Тернопольской очень полюбился горожанам. Челябинцам нравятся и результаты озеленения, и сухой фонтан (жители активно использовали его в качестве душа в дни изнуряющей летней жары), и амфитеатр, появившийся взамен второго фонтана, который называют лекторием под открытым небом и где проводятся различные занятия и встречи (именно здесь первый в этом году гитарник провел Южно-Уральский государственный университет).

В восторге горожане и от малых архитектурных форм. Люди с удовольствием отдыхают на скамейках разных видов, качаются на садовых качелях, какие в 2015-м году были установлены на тропе пенсионеров. Уже тогда стало понятно: качели очень и очень нравятся челябинцам. К слову, жители южноуральской столицы говорят, что на бульваре по проспекту Ленина таких объектов надо бы побольше – желающих покачаться слишком много: качели всегда заняты, не все успевают насладиться таким видом отдыха.