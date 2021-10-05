В центре Челябинска появилась новая территория отдыха

В центре Челябинска - на пересечении улиц Курчатова, Воровского и Свердловского проспекта - подходит к концу благоустройство нового сквера, появление которого стало возможным благодаря инициативному бюджетированию.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, несмотря на привлекательность данного места для коммерческой застройки, участок было решено отдать под новое общественное пространство, где челябинцы смогут приятно проводить время.

«При проектировании максимально сохранили имеющиеся деревья, а также провели дополнительное озеленение - высадили молодые деревья и кустарники, посеяли газонную траву, которая уже весной будет радовать посетителей», - рассказали в мэрии.

Кроме того, в новом сквере провели работы по планировке тропиночной сети, укладке плитки и травмобезопасного покрытия, установили часть малых архитектурных форм.

В ближайшие дни здесь появятся удобные скамейки, пергола с качелями и спортивная площадка. Также в сквере будет смонтировано освещение.