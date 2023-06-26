В Чебаркуле отремонтируют и благоустроят дорогу к крепости

В ближайшее время начнется благоустройство маршрута к историко-этнографическому комплексу «Крепость при озере Чебаркуль» (Челябинская область). В рамках «Дорожного рывка» будет проведен ремонт дорог на улицах Октябрьская, Советская и Больничная, по которым можно добраться до крепости.

Как рассказали в городской администрации, Чебаркульская крепость - первая на Южном Урале - была построена в 1736 году. Ее уменьшенная копия появилась ровно через 280 лет после строительства настоящей. Деревянное строение позволяет перенестись почти на 300 лет назад и своими глазами увидеть древнерусское оборонительное сооружение.

Чебаркульцы и гости города могут познакомиться не только с историей зарождения города, но и с культурой начала русского заселения Южного Урала.

На улицах Октябрьская и Советская уже проведены все подготовительные работы, снят старый асфальт. Осуществляется укладка первого выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Затем будет проведена укладка финишного слоя дорожного полотна, установлены новые искусственные неровности и нанесена свежая дорожная разметка.

Напомним, проект «Дорожный рывок» анонсировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая с обращением к депутатам Законодательного собрания.

Чебаркуль в числе 14 муниципалитетов Челябинской области получил дополнительные средства от Миндора на реализацию социально значимых проектов.

В рамках проекта в Чебаркуле появится более трех с половиной тысяч метров нового дорожного покрытия.