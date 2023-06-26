26.06.2023
Бажовский фестиваль: все готово к проведению
26.06.2023
В расцвете лет: в Челябинской области назвали самую многочисленную возрастную категорию
26.06.2023
Фонтан в Саду камней Челябинска установят до первого сентября
25.06.2023
Детсад Челябинска, где у сотрудницы выявлено венерическое заболевание, проверит СК
25.06.2023
Южноуральцы могут онлайн получить медико-психологическую помощь
25.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 июня (18+)
В Чебаркуле отремонтируют и благоустроят дорогу к крепости
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023