В ЧелГУ два факультета переведены на двухнедельный дистант
В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) студенты двух факультетов переведены на дистанционное обучение на две недели.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЧелГУ, на двухнедельный дистант перешли два факультета: институт права и факультет лингвистики и перевода. Студенты остальных факультетов учатся в обычном режиме.
«Наша задача – не допустить закрытия вуза на карантин или перевода его на массовый дистант, поэтому при подозрении заболевания у студентов или преподавателей мы приняли решение отстранять от очных занятий малые коллективы – группы, факультеты – на утверждённый Роспотребнадзором карантинный срок», - пояснили агентству в пресс-службе.
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