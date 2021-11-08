В Челябинск доставили икону преподобного Никифора Прокаженного, которому молятся во время эпидемий

В Челябинскую область по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия привезли образ греческого святого Никифора Прокаженного с частицей мощей. Особенно принято молиться святому во время тяжёлых болезней и эпидемий вирусных инфекций.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий рассказал, что преподобному Никифору Прокаженному дана особая благодать избавлять людей вирусных инфекций, в тои числе и коронавируса.

«Можно приходить к иконе святого Никифора, приводить своих близких, молиться Угоднику Божию. В первую очередь, нужно попросить об исправлении своей жизни. А затем о помощи в избавлении от нынешнего морового поветрия», – сказал митрополит Алексий.

Как сообщили в Челябинской епархии, 31 октября приложиться к иконе и попросить помощи Угодника Божия могли прихожане Свято-Троицкого храма Миасса, а шестого ноября – Одигитриевского женского монастыря.

В течение текущей недели святыня будет открыта для верующих в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска.

В епархии рассказали, святой Никифор мало известен в России. Он преставился ко Господу в 1964 году. Преподобный всю жизнь боролся с проказой. С неизлечимым недугом лежал в лепрозории, но кротко и со смирением сносил страдания. Успокаивал других больных, рассказывал им о Боге.

«Господь дал преподобному Никифору дар утешения, дар исцелений и благодатной помощи. Несмотря на то, что он ослеп от болезни, святой видел души человеческие, молился за людей и оказывал помощь», – подчеркнул правящий архиерей.

Никифор Прокаженный был прославлен в лике святых в 2012 году. Случаи исцелений, которые происходили после обращения к преподобному, были записаны его учениками.