В Челябинск приедет экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева

В челябинском отделении партии «Новые люди» готовятся к визиту Сарданы Авксентьевой – экс-мэра Якутска и советника лидера партии Алексея Нечаева. В столице Южного Урала она обсудит с горожанами проблемы развития региона.

За последние три недели Сардана Авксентьева посетила больше десяти городов. В каждом из них она встречается с жителями и обсуждает самые острые проблемы города. Во время недавнего визита в Уфу политик выступила за поддержку малого и среднего бизнеса.

«Беда российской экономики состоит в отсутствии нормального среднего класса. Именно субъекты и малого и среднего бизнеса, как правило, и формируют прослойку среднего класса – людей, которые крепко стоят на ногах и занимают собственную нишу. Они бы и могли стать локомотивом развития и фундаментом благосостояния, которого мы сегодня в России не наблюдаем», – считает она.

Сардана Авксентьева известна своей деятельностью на посту главы Якутска. После своего избрания она сократила расходы бюджетных средств на служебные автомобили, прием делегаций и дорогостоящие мероприятия. В 2020 году, чтобы пополнить городской бюджет, глава Якутска инициировала продажу одного из зданий мэрии.

В бюджете города Якутска Сардана и ее команда нашли 1,2 миллиарда рублей на школы и детские сады. Выделили 800 миллионов рублей на строительство и ремонт дорог, что позволило привлечь софинансирование - еще два миллиарда рублей. В рейтинге городов по прозрачности госзакупок за время работы Сарданы Авксентьевой Якутск поднялся с 33 места на 11-е. То есть ситуация улучшилась в три раза.

Прозрачные и понятные закупки - это колоссальная экономия денег, которые можно направить на что-то полезное. Кстати, деньги от продажи джипов, принадлежавших мэрии Якутска, Сардана направила на работу социального такси, которое перевозило инвалидов.

За открытое общение с людьми жители стали называть Сардану Авксентьеву «народным мэром». Она стала одной из самых популярных глав российских городов, в Instagram на нее подписаны более двухсот тысяч человек. В сентябре Сардана Авксентьева вместе с партией «Новые люди» поборется за место в Государственной Думе.