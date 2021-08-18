Сардана Авксентьева рассказала челябинцам, что значит быть народным мэром

Челябинск посетила экс-мэр Якутска и советник лидера партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Она прилетела поддержать однопартийцев и пообщаться с жителями города. За последние три недели политик побывала уже в более чем десяти российских городах, где обсудила насущные проблемы и поделилась собственным видением развития регионов.

Рассказывая о своем опыте на посту мэра, Сардана Владимировна отметила, что ей с командой удалось наладить диалог с жителями в отдельно взятом городе. Такой опыт можно повторить в любом другом населенном пункте, а сама она продолжает диалог с людьми в масштабе страны.

Многие задачи удалось решить с помощью перераспределения средств. В администрации отказались от дорогих джипов, пиара, банкетов, высвободившиеся деньги власти Якутска потратили на организацию социального такси для лежачих инвалидов.

«Я считаю, что все это - большой успех моей команды, большой успех жителей Якутска. И такое можно сделать в каждом российском городе, потому что законодательство в каждом муниципалитете одинаковое», - отметила Сардана Владимировна, подчеркнув, что российским городам (и Челябинск – не исключение) необходимо возвращать прямые выборы мэров.

Также, по ее мнению, жители должны быть вправе не только назначать мэра, но и отзывать его с должности, если он не оправдывает их ожиданий.

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Сардана Авксентьева считает, что в сегодняшней России местное самоуправление изрядно хромает и нельзя допустить его окончательного разрушения.

«В бюджетной системе нашей страны сегодня нет справедливости. Местное самоуправление стоит на коленях. Если посмотреть на большинство российских населенных пунктов, денежных средств там еле-еле хватает на собственное содержание и латание дыр. Ни о какой реконструкции коммунальных сетей, инфраструктуры речи нет, как и о ремонте и строительстве детских садов, школ и больниц. Поэтому в регионах должно оставаться больше денег. Это понимают в каждом селе, каждой деревне, каждом городе и даже в высоких кабинетах», - сказала Сардана Владимировна.

Сардана Авксентьева убеждена в том, что у регионов должно быть больше возможностей для налоговых маневров.

«Одно из наиболее интересных предложений – введение оборотного налога. Так считают ученые-экономисты. Данная идея нашла мощную поддержку экспертов экономического сообщества. Суть в том, чтобы НДС, налог на прибыль и отчисления в социальную сферу заменить единым оборотным налогом в размере пяти процентов. Освободившиеся деньги работодатель может направить в том числе на повышение заработной платы своих сотрудников», - отметила политик.

Сардана Владимировна призналась, что ее серьезно задевает тема бедности в нашей стране. Бедными в России являются девять миллионов человек. Это, по ее словам, ненормальное явление для государства в 21-м веке. Она считает, что государству нужно искать эффективные способы повышения доходов населения. И увеличение зарплат бюджетникам – не выход, ведь за этим следует рост инфляции и очередной скачок цен.

«Предприятия, малый и средний бизнес, должны встать на ноги! Средний бизнес должен стать в Российской Федерации по-настоящему средним классом. Когда внутренний валовый продукт, который мы получаем от субъектов малого и среднего предпринимательства, будет составлять 50 процентов и выше, экономика начнет оживать», - подчеркнула спикер.

Она отметила, что на сегодняшний день представления россиян о том, что страна живет засчет нефти, уже не совсем соответствует действительности, поскольку основной оборот продукции приходится на сферу оптовой и розничной торговли, на малый и средний бизнес, от которых доход сейчас больше, чем от нефтянки. И данный бизнес надо поддерживать, добиваться того, чтобы предприятия производили больше продукции на экспорт, – это залог успешной экономики.

В конце публичной встречи Сардана Авксентьева призвала челябинцев менять свою жизнь.

«Моя задача - рассказать людям, что все возможно изменить. Обязательно нужно ходить на выборы, необходимо менять избирательную систему, возвращать прямые выборы мэра, работать с налоговой системой», - подчеркнула Сардана Владимировна.

Челябинцам она посоветовала продолжать отстаивать свои права и ориентироваться на политиков нового формата, которые думают не о следующих выборах, а о следующих поколениях.