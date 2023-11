В Челябинске 18 ноября состоится Scorpions Show с симфоническим оркестром

The Scorpions tribute show – это воссоздание легендарных концертов Scorpions с симфоническим оркестром, который пройдет в MTS LIVE Основной зал ХОЛЛ, 18 ноября 2023 в 19:00.

Scorpions — одна из самых любимых и популярных рок-групп в нашей стране. Группа, которая не нуждается в представлении. Их альбом «Blackout» входит в «100 лучших рок-альбомов всех времен», а ряд зарубежных клиник использует композиции Scorpions как часть музыкальной терапии. Романтические композиции Still Loving You, Send Me an Angel знакомы каждому меломану. А знаменитая песня Wind of Change – стала гимном целого поколения. Визитная карточка Scorpions — лирические баллады. На Scorpions Show прозвучат лучшие хиты легендарной группы Scorpions в невероятной симфонической обработке. Виртуозное исполнение, блистательные оркестровые аранжировки, великолепный звук и свет — те составляющие, которые делают Scorpions tribute show узнаваемыми и популярными.

Группа Rock Believers — лучший трибьют Scorpions на постосветском пространстве. Вокалист — восходящая звезда российской сцены — Евгений Колчин (гр. Маврин, Hardballs, Гранъ-Кураж), дирижер и художественный руководитель — Виктор Бабарикин — заслуженный артист Республики Беларусь. Бессменный дирижер российских туров Scorpions и Алессандро Сафина.

Scorpions Show с симфоническим оркестром в MTS LIVE Основной зал ХОЛЛ, 18 ноября 2023 в 19:00, билеты во всех кассах города (12+).