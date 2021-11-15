В Челябинске 90 процентов школьных учителей поставили прививки от коронавируса

В школах Челябинска почти 90% сотрудников поставили прививки от коронавируса.

Об этом сегодня, 15-го ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«В системе образования Челябинска процент вакцинированных составил 90%, в учреждениях социальной защиты - 93,5%», - сказал Авдеев.

Также чиновник добавил, что в общей сложности вакцинацию первым компонентом прошли 546 277 жителей областного центра. Вторым компонентом за минувшие выходные привились 8394 человека.