ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске актуализировали телефоны неотложки

Общество
Сегодня, 20:04
Размер текста

Администрация Челябинска актуализировала телефоны для вызова выездных бригадах неотложной помощи, которые организованы при каждой взрослой и детской городской больницах и поликлиниках.

Напомним, с 12 октября муниципальные выездные бригады в Челябинске переведены на круглосуточный режим работы.

При состоянии, представляющем угрозу для жизни, необходимо звонить по телефонам 103 или 112. Если нет явных признаков угрозы жизни, то нужно пытаться дозвониться по номеру неотложки.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 13:10
Ковидный госпиталь в Коркино активно заполняется
Сегодня, 12:27
В Челябинской области на карантине по ОРВИ остаются три школы и 211 классов
Сегодня, 12:08
За сутки умерло шесть пациентов с ковидом в Усть-Катаве, Сатке, Южноуральске и Челябинске
Сегодня, 11:48
Информация о смертях от COVID-19 в колонии Копейска не соответствует действительности
Сегодня, 11:35
Вопрос об открытии двустороннего движения на улицах Советской и Пушкина в Челябинске остался открытым
Сегодня, 11:32
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по суточному приросту ковида
Сегодня, 11:19
Уникальный курс по навыкам безопасности проводят в Челябинске для учеников инклюзивной школы
Сегодня, 10:34
Умные технологии «Интерсвязи» стали доступны жителям частного сектора
Сегодня, 10:14
Ирина Гехт – о плюсах, минусах и перспективах дистанционного обучения в школах
Сегодня, 09:37
Новая инфекционка позволит решить часть проблем
Общество
Сегодня, 11:35
Мнение жителей не услышали
Вопрос об открытии двустороннего движения на улицах Советской и Пушкина в Челябинске остался открытым
Среда обитания
Сегодня, 11:06
Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода
Новости
Сегодня, 17:05
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 15 октября
Сегодня, 16:55
Происшествия
В Златоусте полицейскому пришлось стрелять, чтобы спастись от вора с монтировкой
Сегодня, 16:52
Экономика
ВТБ в сентябре нарастил продажи розничных кредитов на 15%
Сегодня, 16:32
Культура
Мюзикл «Алиса в стране чудес» научит челябинцев бороться с детскими комплексами
Сегодня, 15:29
Общество
В Челябинске в ТРК «Гагарин парк» открыли пункт вакцинации
Материалы рубрики
Сегодня, 17:05
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 15 октября
Сегодня, 15:29
Общество
В Челябинске в ТРК «Гагарин парк» открыли пункт вакцинации
Сегодня, 12:08
Общество
За сутки умерло шесть пациентов с ковидом в Усть-Катаве, Сатке, Южноуральске и Челябинске
Сегодня, 11:19
Общество
Уникальный курс по навыкам безопасности проводят в Челябинске для учеников инклюзивной школы
Сегодня, 10:34
Общество
Умные технологии «Интерсвязи» стали доступны жителям частного сектора
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика