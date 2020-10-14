В Челябинске актуализировали телефоны неотложки
Общество
Сегодня, 20:04
Администрация Челябинска актуализировала телефоны для вызова выездных бригадах неотложной помощи, которые организованы при каждой взрослой и детской городской больницах и поликлиниках.
Напомним, с 12 октября муниципальные выездные бригады в Челябинске переведены на круглосуточный режим работы.
При состоянии, представляющем угрозу для жизни, необходимо звонить по телефонам 103 или 112. Если нет явных признаков угрозы жизни, то нужно пытаться дозвониться по номеру неотложки.
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