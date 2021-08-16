В Челябинске благоустраивают территории на местах демонтированных незаконных ларьков

В Челябинске за минувшую неделю в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» был демонтирован 31 нестационарный торговый объект. Освободившаяся территория благоустраивается.

Об этом сообщила сегодня, 16 августа, замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Чиновница отметила работу администрации Советского района по благоустройству территории после демонтажа незаконных нестационарных объектов.

«Территория действительно получается очень красивой, благоустроенной. Применяются элементы малых архитектурных форм, грамотно расставляются объекты с пожеланиями жителей, улучшается городская среда», - сообщила Надежда Сергеевна.

Замглавы города призывает глав других районов города ознакомиться с позитивным примером Советского района и на основе него выстраивать работу после демонтажа незаконных объектов.