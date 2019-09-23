В Челябинске благоустройство набережной Миасса за музеем почти закончено

В Челябинске завершены основные работы по благоустройству набережной реки Миасс - на участке от улиц Красной до улицы Кирова (за краеведческим музеем). Об этом сегодня, 23-го сентября, сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

«До первого октября остается накрыть парапет. Это работа буквально нескольких дней (частично она уже выполнена). В октябре будем заниматься установкой малых архитектурных форм. Поставим скамьи, урны, сделаем освещение», - отметил Владимир Алейников.

Он уточнил, что за благоустройство данного участка набережной отвечает управление дорожного хозяйства городской администрации.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», часть жителей южноуральской столицы была возмущена размерами парапета: слишком широк, слишком высок. Выполненное из гранита ограждение скептики назвали Великой Китайской стеной, или стеной плача челябинцев (несмотря на то, что высота парапета везде разная - и далеко не везде этот архитектурный элемент имеет устрашающий «рост»).