В Челябинске будет ограничено движение по улице Первой Пятилетки

Первого декабря в связи с ремонтом трамвайных путей в Челябинске будет ограничено движение автомобильного транспорта по улице Первой Пятилетки. Работы подрядчик планирует завершить до наступления Нового года.

Сегодня, 29 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов сообщил, что планируется закрытие движение по двум левым полосам.

«Будет ограничено движение по улице Первой Пятилетки на участках от трамвайного депо до улицы Артиллерийской и от Артиллерийской до улицы Горького. Ремонтировать трамвайный переезд будут только в выходные дни. На пересечении улиц Артиллерийской и Первой Пятилетки мы планируем ограничение движения не позднее 17 декабря. Эти ограничения планируются до 27 декабря», - сказал Максим Куляшов.

«Подрядчик может не успеть. Выставляйте ограничения уже 30 ноября вечером, а первого декабря, после того, как пройдет поток транспорта, приступайте к ремонту», - распорядилась глава города Наталья Котова.

Также она дала поручение проработать схемы объезда, а также привлечь дополнительных сотрудников ГИБДД для регулировки дорожного движения.