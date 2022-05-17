В Челябинске чествовали победителей городского этапа всероссийской «Семьи года»

В администрации Челябинска сегодня, 17-го мая, состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию международного дня семьи.

В церемонии награждения семей, занявшие призовые места в городском этапе проводимого с 2016-го года конкурса «Семья года», приняла участие глава города Наталья Котова.

«Очень рада принимать участие в таком хорошем, добром и душевном мероприятии. Мы в седьмой раз проводим конкурс и очень радует, что количество семей, которые принимают участие в конкурсе с каждым годом растет. Я с огромным удовольствием вас всех поздравляю - то, что вы приняли участие в этом конкурсе - это уже большое дело. Каждая семья поделилась своей семейной историей, семейными ценностями и традициями, рассказали о том, как участвуют в общественной деятельности и ведут здоровый образ жизни. Желаю вам счастья, здоровья и успехов. Пусть все радости и невзгоды проживаются сообща, поддерживайте друг друга, семья это самое главное для каждого из нас!» - сказала Наталья Котова, вручив семьям-победителям памятные дипломы и единовременное пособие.

Как напомнили в пресс-службе городской администрации, конкурс проходит в три этапа: муниципальный, региональный и федеральный. Семьи, занявшие первые места, примут участие в региональном этапе конкурса, итоги которого подведут уже в конце мая.

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Напомним, лучшие семьи выбирали в следующих номинациях:

• «Многодетная семья»: семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приёмных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области;

• «Молодая семья»: молодые семьи (возраст супругов – до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе и приёмных, а также занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни;

• «Семья – хранитель традиций»: семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии;

• «Золотая семья»: семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, являющиеся примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности, патриотизма и активного долголетия.

В муниципальном этапе конкурса приняли участие более 50 семей, 12 из них, по решению городской конкурсной комиссии, признаны лучшими.

Номинация «Золотая семья»:

Первое место - семья Ветровых Александра Александровича и Екатерины Михайловны;

Второе место - семья Чернышовых Сергея Александровича и Илиры Габдулхаковны;

Третье место - семья Мироновых Андрея Викторовича и Светланы Мухамеджановны.

Номинация «Многодетная семья»:

Первое место - семья Беловых Мстислава Юрьевича и Екатерины Евгеньевны;

Второе место - семья Полищук Сергея Геннадьевича и Елены Михайловны;

Третье место - семья Зубковых Александра Викторовича и Екатерины Валерьевны.

Номинация «Молодая семья»:

Первое место - семья Ковалевых Антона Александровича и Надежды Андреевны;

Второе место - семья Печерских Константина Евгеньевича и Светланы Александровны;

Третье место - семья Киселевых Игоря Олеговича и Екатерины Игоревны.

Номинация «Семья - хранитель традиций»:

Первое место - семейная династия Энграф Лидии Михайловны;

Второе место - семья Витязь Адрея Мироновича и Айловой Натальи Геннадьевны;

Третье место - семья Кобзевых Сергея Владимировича и Натальи Сергеевны.