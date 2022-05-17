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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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17.05.2022

В Челябинске частично перекроют парковку на Театральной площади
администрация Челябинска
Наталья Котова
Общество
17.05.2022 17:40
Фото: Администрация Челябинска

В Челябинске чествовали победителей городского этапа всероссийской «Семьи года»

В администрации Челябинска сегодня, 17-го мая, состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию международного дня семьи.

В церемонии награждения семей, занявшие призовые места в городском этапе проводимого с 2016-го года конкурса «Семья года», приняла участие глава города Наталья Котова.

«Очень рада принимать участие в таком хорошем, добром и душевном мероприятии. Мы в седьмой раз проводим конкурс и очень радует, что количество семей, которые принимают участие в конкурсе с каждым годом растет. Я с огромным удовольствием вас всех поздравляю - то, что вы приняли участие в этом конкурсе - это уже большое дело. Каждая семья поделилась своей семейной историей, семейными ценностями и традициями, рассказали о том, как участвуют в общественной деятельности и ведут здоровый образ жизни. Желаю вам счастья, здоровья и успехов. Пусть все радости и невзгоды проживаются сообща, поддерживайте друг друга, семья это самое главное для каждого из нас!» - сказала Наталья Котова, вручив семьям-победителям памятные дипломы и единовременное пособие.

Как напомнили в пресс-службе городской администрации, конкурс проходит в три этапа: муниципальный, региональный и федеральный. Семьи, занявшие первые места, примут участие в региональном этапе конкурса, итоги которого подведут уже в конце мая.

Напомним, лучшие семьи выбирали в следующих номинациях:

• «Многодетная семья»: семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приёмных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области;

• «Молодая семья»: молодые семьи (возраст супругов – до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе и приёмных, а также занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни;

• «Семья – хранитель традиций»: семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии;

• «Золотая семья»: семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, являющиеся примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности, патриотизма и активного долголетия.

В муниципальном этапе конкурса приняли участие более 50 семей, 12 из них, по решению городской конкурсной комиссии, признаны лучшими.

Номинация «Золотая семья»:

Первое место - семья Ветровых Александра Александровича и Екатерины Михайловны;

Второе место - семья Чернышовых Сергея Александровича и Илиры Габдулхаковны;

Третье место - семья Мироновых Андрея Викторовича и Светланы Мухамеджановны.

Номинация «Многодетная семья»:

Первое место - семья Беловых Мстислава Юрьевича и Екатерины Евгеньевны;

Второе место - семья Полищук Сергея Геннадьевича и Елены Михайловны;

Третье место - семья Зубковых Александра Викторовича и Екатерины Валерьевны.

Номинация «Молодая семья»:

Первое место - семья Ковалевых Антона Александровича и Надежды Андреевны;

Второе место - семья Печерских Константина Евгеньевича и Светланы Александровны;

Третье место - семья Киселевых Игоря Олеговича и Екатерины Игоревны.

Номинация «Семья - хранитель традиций»:

Первое место - семейная династия Энграф Лидии Михайловны;

Второе место - семья Витязь Адрея Мироновича и Айловой Натальи Геннадьевны;

Третье место - семья Кобзевых Сергея Владимировича и Натальи Сергеевны.

администрация Челябинска
Наталья Котова
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Железнодорожная компания заплатит за смерть девочки в Чебаркуле, погибшей под поездом

16.05.2022 10:55

Челябинцев оставят без горячей воды

16.05.2022 10:54

Южноуральские приставы взыскали с бывших военных больше миллиона рублей

16.05.2022 10:52

В Златоусте легковушка улетела в реку Ай

16.05.2022 10:37

Главные снимки Владимира Белковского

16.05.2022 10:37

Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»

16.05.2022 10:05

В ЮУрГУ откроют лаборатории многомасштабного моделирования и компьютерного зрения

16.05.2022 09:55

«Дебаркадер» в Историческом музее подарит челябинцам «дивный новый мир»

16.05.2022 09:39

Ревизоры КСП проведут ревизию в администрации Троицка

15.05.2022 17:04

Анонсы событий и мероприятий на 16 мая

15.05.2022 16:53

В понедельник в Челябинской области - порывистый ветер и дожди с грозами

15.05.2022 15:16

Порядка 10 тысяч верующих прошли крестным ходом по Челябинску

15.05.2022 14:49

В понедельник ранним утром произойдет полное Лунное затмение в Суперлунии

15.05.2022 14:23

Впервые южноуральцам представили работы иконописца Дионисия

15.05.2022 13:26

Карталинец раскрасил цветными карандашами копию водительских прав

15.05.2022 12:47

Жительница Южноуральска перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

15.05.2022 11:39

В Челябинской области почти 1,9 тысячи южноуральцев продолжают борьбу с ковидом

15.05.2022 11:12

В Челябинске пройдет акция под лозунгом «Мы помним! Мы знаем!»

15.05.2022 10:54

Для жителей закрытого южноуральского города продлили срок действия пропусков

15.05.2022 10:46

В Челябинской области в 2021 году выросли текущие затраты предприятий на охрану окружающей среды

15.05.2022 10:00

Фотовыставка необычных портретов откроется в Челябинской филармонии

14.05.2022 18:58

Сотрудники пограничного управления ФСБ посвятили учащихся в кадеты

14.05.2022 18:56

Возле ЮУрГУ мотоциклист сбил велосипедистку

14.05.2022 18:55

В Челябинске в результате столкновения двух иномарок пострадала женщина

14.05.2022 18:53

В Челябинске продолжаются работы по благоустройству новой пешеходной зоны

14.05.2022 18:19

Силовики задержали жительницу Миасса, которая расписала тротуары надписями, дискредитирующими ВС РФ

14.05.2022 18:09

Рыбак, пропавший на озере Айдыкуль, найден мертвым

14.05.2022 18:08

Полицейские провели рейд по теплицам Аргаяшского района

14.05.2022 11:52

Администрация Златоуста выкупает ДК «Металлург», выставленный на продажу