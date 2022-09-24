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В Челябинске члены участковых комиссий ездят на выездные голосования в сопровождении полицейских

Члены участковых комиссий, в сопровождении сотрудников полиции, поехали на выездное голосование в Челябинске к гражданам Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом сообщили в избирательной комиссии Челябинской области.

Напомним, сегодня выездные бригады работают в Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Саткинском, Уйском районах, а также в Златоусте, Миассе, Трехгорном и Усть-Катаве.

В Челябинске продолжают работать избирательные участки в ДК имени Колющенко, расположенном по адресу: ул. Доватора, 15. Там проголосовать можно очно, но при этом и организованы выезды к тем, кто не может прийти на избирательный участок.

Автор: Инна Шемаева
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