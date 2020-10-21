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В Челябинске до конца года сто семей переселенцев из аварийного жилья справят новоселье

Общество
Сегодня, 12:29
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В Челябинске в текущем году новоселье отпраздновала 71 семья из числа тех, чьи дома были признаны непригодными для проживания. Общая площадь расселенных помещений составила две тысячи 794 квадратных метра.

Новые «квадраты» челябинцы получили в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области».

Кроме того, в 2020-м году были обеспечены жильем 95 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С 2014-го года и по настоящее время челябинским детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, было предоставлено в общей сложности 649 жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, до конца 2020-го года планируется завершить переселение еще ста семей. Общая площадь расселения составит три тысячи 734 квадратных метра.

Новую жилплощадь жители Челябинска получат в рамках областной адресной программы переселения из аварийного жилищного фонда, рассчитанной до 2025-го года (реализация началась в 2019-м) и входящей в нацпроект «Жилье и городская среда».

Данная программа реализуется при поддержке фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

 

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