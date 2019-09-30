В Челябинске добрые люди спасли собачью семью от садистов

В Челябинске добрые люди спасли собачью семью - родителей и щенков - от садистов, которые облили неизвестным раствором кобеля и этим же средством залили крыльцо, под которым пряталась вторая собака.

Отца семейства сразу же забрали неравнодушные горожане, псу своевременно была оказана помощь. А вот со второй собакой оказалось сложнее - в отличие от своей второй половины она была осторожна, к людям не подходила, гладить себя не давала. Более того, никто не знал, где она прячет своих щенков.

На помощь четвероногим пришли представители движения «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО», руководитель которого Владимир Шиленко рассказал, что трагедия едва не произошла во дворе по адресу: улица Калинина, 11. По его словам, большинство местных жителей относились к прибившимся сюда двум взрослым собакам нормально, некоторые и вовсе кормили обоих каждый день. Когда родились малыши, никто не знал, где именно их спрятала мать-собака. Оказалось, под то самое крыльцо, которые садисты облили неизвестным раствором, а после засыпали все вокруг красным перцем.

На помощь пришел «Гуманный отлов». Вот какой пост появился в группе движения ВКонтакте в субботу вечером, 28-го сентября:

«Сегодня мы приехали помочь поймать собаку. Но не тут-то было. Как оказалось, щенков девочка родила именно под этим крыльцом. Ситуация осложнялась тем, что попасть под крыльцо было почти невозможно. Узкая щель, заваленная мусором, была единственным походом к маме с щенками. Ждать, пока щенки подрастут и начнут выходить, не представлялось возможным, так как семейство бы просто отравили. Было принято решение стрельнуть собаку релаксантом прямо под крыльцом, а потом залезть в щель и достать маму с щенками на поверхность. Вся операция заняла около часа. Пролазя под крыльцо, мы сильно надышались этим самым перцем. Нос, глаза и руки - все очень сильно чесалось и жгло на протяжении еще нескольких часов. По итогу мама с детьми спасены и отправлены в приют! Волонтеры займутся переустройствам малышей! Спасибо всем неравнодушным людям, кто помогал нам спасти семью! Мы надеемся, что малыши как можно скорее обретут новый дом и любящих хозяев! А тем, кто хотел отравить маму и малышей, искренне желаем, чтобы с ними поступили точно так же, потому что вы не люди, вы НЕлюди! И заслуживаете к себе такого же отношения!»

Фото из группы «Гуманного отлова» ВКонтакте