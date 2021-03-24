В Челябинске дорожный подрядчик пришел на помощь школе-интернату на Жукова

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В Челябинске дорожный подрядчик пришел на помощь школе-интернату на Жукова

В Челябинске подрядная организация ООО «Строймеханизация» откликнулась на просьбу школы-интерната №10 и оказала образовательному учреждению, где воспитываются и круглосуточно проживают дети-инвалиды, помощь по вывозу снега.

Как сообщили в городской мэрии, представители школы-интерната на Жукова, 27 обратились к властям с просьбой провести работы по очистке от снега своей территории.

Администрация Челябинска данную просьбу направила подрядной организации. «Строймеханизация» помощь, о которой просил коллектив интерната, оказала.