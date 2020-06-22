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В Челябинске и Сатке объявлен режим «черного неба»

Общество
Сегодня, 17:56
Автор: 
Олеся Денисова

На территории Сатки и Челябинска объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Сатке НМУ первой степени прогнозируется с 20 часов утра 22 июня до 11 часов 23 июня. В Челябинске режим «черного неба» продлится с 23 часов 22 июня до 19 часов 23 июня.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно обратиться на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64. Также обращения по поводу выбросов со стороны предприятий регионального надзора можно направлять в круглосуточную экологическую приемную минэкологии. Звонки принимаются по номеру +7 906 890 96 70 с 8.30 до 20.00. С 20 часов до 8 часов 30 минут можно оставить сообщение в мессенджерах – Viber, WhatsApp.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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