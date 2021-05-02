В Челябинске из-за легкоатлетической эстафеты закрыто движение в центре города

Сегодня, второго мая, в связи с проведением 88-й легкоатлетической эстафеты, 67-й кольцевой гонки и 9-й гонки на лыжероллерах закрыто движение по проспекту Ленина на участке от улицы Цвиллинга до Лесопарковой с 10-00 до 15-00.



Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, на период приостановки движения будет изменена схема движения общественного транспорта.

Автобусные маршруты:



- № 4 «Мамина – ЮУрГУ» по пр. Ленина – Свободы - Ж.Д вокзал (оба направления);

- № 14 «ЖД Вокзал - Новосинеглазово» по ул. Свободы - Тимирязева - Воровского - Блюхера и далее по маршруту (оба направления);

- № 90с «ЖД Вокзал - сад Кристалл» по ул. Свободы - Тимирязева - Воровского - Блюхера и далее по маршруту (оба направления);

- № 64 «Автобусный парк - ЖД Вокзал» - Автобусный парк - Братьев Кашириных - Свободы - ЖД вокзал (оба направления)



- № 83 «ЮУрГУ - Сухомесово» по пр. Ленина - Свободы - ЖД Вокзал (оба направления)

- № 81 «Чистопольская - ЮУрГУ» по пр. Ленина - Свободы - ЖД Вокзал (оба направления)



- № 2 «ЮУрГУ - Мехколонна» по пр. Ленина - Свободы - ЖД вокзал (оба направления.

Трамвайные:



- №17 «Мед городок – ул. Чичерина» по улице Кирова - ул. Карла Маркса- ул. Российская на ЧГРЭС;



- № 20 «ЧМК - Медгородок» по улице Кирова - ул. Карла Маркса - ул. Российская на ЧГРЭС.

Троллейбусные:



- № 7 по маршруту «ЧМК – Свердловский пр. – ул. Труда – ул. Северо-Крымская – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ЧМК»;

- № 8 по маршруту «ЧКПЗ — Ж. Д. Вокзал»;



- № 10 по маршруту «Солнечный берег – Ж. д. вокзал»;



- № 11 по маршруту «АМЗ – Ж.Д вокзал»;



- №12 по маршруту «ул. Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – ул. Труда – ул. Северо-Крымская – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ул. Молдавская»;



- № 14 по маршруту «ЧМК–Бр. Кашириных»;

- №16 по маршруту «ЖБИ - ЧТЗ»;

- № 17 по маршруту «ул. Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – ул. Труда – ул. Северо-Крымская – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ул. Молдавская»;



- № 19 направится по маршруту № 21 «ТЭЦ-3 – Ж. д. вокзал» (с заездом на пос. Первоозерный в оба направления);



- № 26 по маршруту «ул. Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – ул. Труда – ул. Северо-Крымская – ул. Бр. Кашириных – ул. Чичерина – Комсомольский пр. – ул. Молдавская».

Жителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.



Напомним, легкоатлетическая эстафета – это уникальные состязания, история которых началась еще в 1932 году. Забеги по центральной улице проводились ежегодно, даже во время Великой Отечественной войны. Позже к ней присоединилась велогонка и забеги на лыжероллерах.

Глава города Наталья Котова уже поприветствовала участников парада



«Уважаемые спортсмены, дорогие ветераны и участники ежегодных спортивных состязаний!

Сегодня, без преувеличения, это самое массовое спортивное мероприятие нашего города! В позапрошлом году в главных весенних соревнованиях приняли участие 1920 спортсменов. И я уверена, что в этом сезоне мы побьем этот рекорд», - сказала Наталья Котова.