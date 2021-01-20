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В Челябинске из-за снегопада изменили работу катков

В среду, 20 января, из-за непрекращающегося снегопада в Челябинске изменили время начала первого сеанса на катках в муниципальных парках. Об этом сообщили в городском Управлении культуры.

Каток в ЦПКиО имени Гагарина начнет работать с 17 часов, в парке Пушкина с 18 часов, в парке Терешковой – с 18 часов.

Напомним, в среду в Челябинске и области ожидается облачная погода с прояснением, днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, также ожидаются слабые метели.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус 14-16 градусов, по области –минус 14-19 градусов.

Добавим, накануне катки в муниципальных парках закрывали из-за сильных морозов.