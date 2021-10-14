В Челябинске изменятся маршруты движения трамваев №17 и №20

В Челябинске сегодня, 14-го октября, в 22 часа трамваи №17 и №20 изменят маршруты движения, что связано с ремонтом трамвайного переезда на пересечении Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой.

Как сообщает «ЧелябГЭТ», «семнадцатый» в течение нескольких дней будет ходить по такому маршруту: Чичерина – улица Кирова – улица Карла Маркса – трамвайное депо №1.

Трамвай 20-го маршрута будет ходить следующим образом: ЧМК – улица Кирова – улица Карла Маркса – трамвайное депо №1.

С шести утра 18-го октября «семнадцатые» и «двадцатые» возобновят движение по своим обычным маршрутам.