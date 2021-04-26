В Челябинске к охране парков и скверов в майские праздники привлекут ЧОП

В Челябинске за порядком в парках и скверах будут следить сотрудники частных охранных организаций и добровольные народные дружины. Об этом сегодня, 26 апреля, на аппаратном совещании сообщил начальник УМВД города Сергей Миронов.

«Обратите внимание на обелиски, памятные доски в связи с проведением охраны общественного порядка в рамках празднования Великой Отечественной Победы 9 мая, - обратился к главам районных администраций Сергей Миронов. - Обращаю внимание на организацию работы администрации Челябинска по проведению охраны общественного порядка в парках и скверах с привлечением частных охранных предприятий и добровольных народных дружин».

Руководитель УМВД города также добавил, что гарнизон Челябинска готов следить за общественным порядком во время проведения майских праздников с 1 по 10 мая и родительского дня 11 мая.