В Челябинске ко Дню города украсят мосты и остановки

В Челябинске по случаю его приближающегося 285-летия (очередной день рождения южноуральская столица отметит 13-го сентября) украсят четыре автомобильных моста и 52 остановочных комплекса.

О подготовке адресной программы по праздничному оформлению Челябинска на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 30-го августа, сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, также к юбилею областного центра соответствующим образом будут оформлены 50 щитов, десять тумб, десять сити-форматов и десять уличных экранов.

«Данная работа начата 27-го августа», - рассказал Сергей Авдеев.