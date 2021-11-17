В Челябинске ко дню рождения Деда Мороза откроется выставка

18 ноября российский Дед Мороз отметит день рождения. К праздничной дате Почта России подготовила новую филокартическую выставку, посвященную главному зимнему волшебнику.

В экспозицию вошли около 100 открыток советского периода, начиная с 1950-х годов. Посетители выставки увидят, как на смену оленям и лошадям, на которых раньше передвигался седобородый волшебник, пришли автомобили, вертолеты и самолеты. А в эпоху активного освоения космоса Дед Мороз и вовсе научился управлять космическими аппаратами.

«По новогодним открыткам можно изучать историю научных достижений страны. К тому же 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Поэтому мы решили подготовить выставку на тему «Дед Мороз, наука и технологии». И, как оказалось, сюжетов на эту тему много», - рассказала заведующая Музеем почтовой связи Елена Старикова.

Выставка откроется 18 ноября и будет доступна для посетителей до конца года. Посещение Музея почтовой связи бесплатное. Челябинцам и гостям города необходимо только предварительно записаться на экскурсию по телефону: (351) 266-28-81.

Для справки:

День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября. По наблюдению синоптиков, именно 18 ноября на родине Деда Мороза в Вологодской области начинается настоящая зима, и ударяют морозы. Возраст зимнего волшебника доподлинно никому не известен, на родине Деда Мороза считают, что ему более 2000 лет.