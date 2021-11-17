17.11.2021
В Челябинске продолжают штрафовать антимасочников
17.11.2021
В Челябинске ко дню рождения Деда Мороза откроется выставка
17.11.2021
ПАО «ММК» проведет на Банном конференцию по программной роботизации
17.11.2021
Теннисист из Челябинска завоевал бронзу Всероссийского турнира
17.11.2021
На Акакуле рыбак на мотобуксировщике провалил под лед и утонул
17.11.2021
Центральную усадьбу и Черную скалу «Таганая» свяжет лыжня
В Челябинске ко дню рождения Деда Мороза откроется выставка
25.10.2021
Новогодняя иллюминация в Челябинске появится первого декабря
20.07.2021
Многомиллионный контракт с исправительной колонией в Челябинске заключен с нарушениями
07.06.2021
Челябинцы выбрали концепцию ледового городка-2022
24.05.2021
Запрягай сани летом: в Челябинске выбирают концепцию главного зимнего городка 2022 года
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021