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В Челябинске лидер движения «Весна» ответит за акцию памяти Немцова

Сегодня, 27 февраля, Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал местного координатора движения «Весна» Александра Кашеварова на пять суток из-за анонса акции в память о Борисе Немцове.

Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Андрея Лепехина.

Кашеварова признали виновным в организации несогласованного мероприятия. Активиста обвинили в том, что 24 февраля он опубликовал пост на странице движения «Весна» в «ВКонтакте», в котором рассказал об акции памяти убитого политика, запланированной на 27 февраля.

Напомним, акция, посвящённая памяти Бориса Немцова, состоялась сегодня. Она прошла в парке имени Гагарина, затем люди собрались возле памятника Орлёнок на Алом Поле. Но акция не была согласована с властями. Разрешение на проведение этого мероприятия никто не давал.