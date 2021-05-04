В Челябинске места массового скопления людей контролируют наряды полиции

В майские праздники работа полиции Челябинска организована в усиленном режиме, маршруты патрульных нарядов приближены к местам массового скопления горожан.

В праздники правоохранители делают все необходимое для обеспечения правопорядка и безопасности челябинцев. В то же время, многое зависит от бдительности самих жителей.

«Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой не оставлять без внимания факты обнаружения бесхозных предметов и брошенного автотранспорта, которые могут вызвать подозрение. В случае обнаружения таких предметов либо выявления других фактов нарушения законодательства необходимо незамедлительно сообщить в полицию по телефону службы «02» или обратиться в дежурную часть», - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Челябинские полицейские подчеркивают: чтобы не стать жертвой преступных посягательств, жителям южноуральской столицы не стоит оставлять ценные вещи и документы без присмотра, в том числе в салонах автомобилей.

«В целях сохранности своего автотранспорта не нужно оставлять машины на неохраняемых площадках. Если вы уезжаете из квартир и домов на длительное время, желательно обеспечить постановку жилья на сигнализацию. В случае ее отсутствия необходимо закрывать жилище на запирающие устройства и не оставлять открытыми окна», - добавила Любовь Гайнулина.

Также челябинцам необходимо помнить, что наиболее часто потерпевшими от рук преступников становятся люди, находящиеся в состоянии опьянения. Кроме того, не следует забывать об административной ответственности за употребление спиртного и появление в состоянии опьянения в общественных местах.