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В Челябинске может появиться снегоплавильная установка

В Челябинске может появиться снегоплавильная установка. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, требуется разработка проекта и согласование в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», а также определение источника и размера финансирования.

В КДХ Челябинска напомнили, что официальное «место жительства» площадки складирования снега - улица Героев Танкограда, 12-П.

С первого января по 12-е февраля текущего года на снегосвалку, площадь которой составляет 218 тысяч 120 квадратных метров, было завезено в общей сложности 507 тысяч 270 тонн снега (вклад подрядчиков комитета дорожного хозяйства в общий «урожай» - свыше 400 тонн). Только за две последних ночи на официальную площадку завезли более семи с половиной тысяч тонн снега.

В среднем на снегосвалку прибывает 750 единиц техники в сутки. Это самосвалы с разным объемом вместимости кузова, а также легковые автомобили с прицепом.

Содержанием площадки, с водонепроницаемым покрытием, обвалованной сплошным земляным валом для складирования собранного снега, занимается МБУ «Геоцентр города Челябинска».

«Вывозить снег на данную площадку могут любые организации и физические лица. Администрация города плату за вывоз снега не взимает», - подчеркнули в КДХ.

Тем временем, в столице Южного Урала – то здесь, то там – гигантские снежные кучи вырастают, что называется, нелегально. Виновных ищут, находят и наказывают – рублем. О несанкционированных снегосвалках властям сообщают бдительные горожане.