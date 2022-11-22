В Челябинске на 8,3 процента вырастет плата за муниципальное жилье

В Челябинске с первого января 2023 года наниматели жилья государственного и муниципального жилищного фонда будут платить за занимаемые «квадраты» больше, чем платят сейчас.

Стоимость платы за содержание жилых помещений вырастет на 8,3 процента. За это решение сегодня, 22 ноября, проголосовали депутаты челябинской городской думы.

Отметим, повышение касается также собственников жилья, не выбравших способ управления многоквартирным домом и не принявших решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

Как пояснил председатель гордумы Челябинска Андрей Шмидт, размер индексации в 8,3 процента соразмерен утвержденному в стране уровню инфляции.

«Данная индексация рекомендована для муниципальных образований РФ», -- подчеркнул спикер челябинской думы, напомнив, что индексация осуществляется ежегодно.