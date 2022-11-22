22.11.2022
Аркаим на выставке в Государственной Думе
22.11.2022
В Челябинске на 8,3 процента вырастет плата за муниципальное жилье
22.11.2022
Как оплатить налоги быстро и не выходя из дома: памятка от Сбера
22.11.2022
На фестивале камнерезного искусства научат делать авторские подарки
22.11.2022
Изъятую обувь отдали нуждающимся Челябинской и Свердловской областей
22.11.2022
Челябинск потратит на инициативные проекты своих горожан более полумиллиарда рублей
В Челябинске на 8,3 процента вырастет плата за муниципальное жилье
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022