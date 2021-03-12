В Челябинске на Масленицу ограничат движение транспорта на трех центральных улицах

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В Челябинске на Масленицу ограничат движение транспорта на трех центральных улицах

В Челябинске в день празднования Масленицы, 13-го марта, с 12-ти до 16-ти часов будет ограничено движение автомобилей (на общественный транспорт это не распространяется).

Автомобилисты временно не смогут передвигаться по улице Энгельса (от проспекта Ленина до Труда), по улице Энтузиастов (от проспекта Ленина до Коммуны) и по Коммуны (от Энгельса до Энтузиастов).

Сотрудники полиции обращаются к жителям и гостям столицы Южного Урала с просьбой с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и планировать маршрут движения заранее.

Масленица пройдет в Челябинске и других муниципальных образованиях региона под присмотром правоохранителей. Охрану общественного порядка и безопасность граждан при проведении массовых гуляний, посвященных проводам зимы, обеспечат полицейские, росгвардейцы, представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и казаки.

В Челябинске при проведении праздничных мероприятий на Кировке, в горсаду имени Пушкина, парке имени Гагарина и в Саду Победы будут работать передвижные пункты полиции, предназначенные для контроля за соблюдением общественного порядка и безопасностью отдыхающих.