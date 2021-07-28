В Челябинске на опасном перекрестке около «Ньютона» появится светофор

В Челябинске на пересечении улиц 250-летия Челябинска и Академика Макеева, около образовательного центра «Ньютон», появится светофор. Об этом сегодня, 28 июля, сообщил председатель комитета дорожного хозяйства города Ринат Кучитаров во время осмотра главой Челябинска Натальи Котовой объектов благоустройства.

Долгожданный светофор появится около школы уже к началу августа. Как рассказал Ринат Кучитаров, финансирование на реконструкцию улицы получено благодаря федеральной программе.

Отметим, пешеходный переход на этом участке довольно опасный. Рядом с перекрестком находится крупнейшая школа района. Детям приходится пересекать шесть полос по нерегулируемому шестиполосному переходу. Широкая прямая дорога позволяет автомобилистам набирать высокую скорость движения. При этом, пешеходов, особенно детей, из-за потока машин здесь замечают не всегда.

Также Ринат Кучитаров добавил, что все работы вдоль микрорайона «Ньютон» по Академика Макеева завершатся к первому сентября. Здесь же помимо проезжей части появится и прогулочная зона. А срок окончания работ по проспекту Героя России Евгения Родионова – октябрь.