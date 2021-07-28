В Челябинске на опасном перекрестке около «Ньютона» появится светофор

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск
Магнитогорск
Златоуст
Миасс
Трехгорный
Копейск
Троицк
Карабаш
Карталы
Еманжелинск
Коркино
Снежинск
Чебаркуль

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сквер на Тополиной аллее Челябинска рождает у жителей северо-запада немало вопросов к администрац
28.07.2021

Много вопросов и претензий: что будет со сквером на Тополиной аллее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в День знаний, первого сентября 2021 года, школьный звонок прозвенит для 46
28.07.2021

Кузнецов: Контингент южноуральских школьников стабилен, число первоклассников сокращается
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Торжественные и праздничные мероприятия в День знаний, первого сентября 2021 года, и начало новог
28.07.2021

В каком формате пройдет День знаний и начнется учебный год в школах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Промышленники Челябинской области рассказали журналистам о том, как им удалось во время ограничит
28.07.2021

Как попасть в лидеры

Промышленники, участвующие в нацпроекте «Производительность труда», провели мастер-класс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Адвокат управляющего челябинским пенсионным фондом Виктора Чернобровина, которого отправили в СИЗ
28.07.2021

Адвокат главы регионального ПФР подал жалобу на его арест
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.07.2021

«РИА Рейтинг» оценило долговую нагрузку Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.07.2021

Участник конкурса рецептов на Аркаиме поделился секретом приготовления казачьего шулюма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.07.2021

Наталья Котова подвела итоги осмотра объектов благоустройства Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.07.2021

В Челябинске иномарка перевернулась, врезавшись в тросовое ограждение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.07.2021

Южноуральцу, отрицавшему вину в смертельном ДТП, вынесли окончательный приговор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.07.2021

В Челябинске на опасном перекрестке около «Ньютона» появится светофор
светофор
Наталья Котова
Ринат Кучитаров
микрорайон «Ньютон»
Общество
28.07.2021 15:04

В Челябинске на опасном перекрестке около «Ньютона» появится светофор

В Челябинске на пересечении улиц 250-летия Челябинска и Академика Макеева, около образовательного центра «Ньютон», появится светофор. Об этом сегодня, 28 июля, сообщил председатель комитета дорожного хозяйства города Ринат Кучитаров во время осмотра главой Челябинска Натальи Котовой объектов благоустройства.

Долгожданный светофор появится около школы уже к началу августа. Как рассказал Ринат Кучитаров, финансирование на реконструкцию улицы получено благодаря федеральной программе.

Отметим, пешеходный переход на этом участке довольно опасный. Рядом с перекрестком находится крупнейшая школа района. Детям приходится пересекать шесть полос по нерегулируемому шестиполосному переходу. Широкая прямая дорога позволяет автомобилистам набирать высокую скорость движения. При этом, пешеходов, особенно детей, из-за потока машин здесь замечают не всегда.

Также Ринат Кучитаров добавил, что все работы вдоль микрорайона «Ньютон» по Академика Макеева завершатся к первому сентября. Здесь же помимо проезжей части появится и прогулочная зона. А срок окончания работ по проспекту Героя России Евгения Родионова – октябрь.

Автор: Екатерина Михайлова
светофор
Наталья Котова
Ринат Кучитаров
микрорайон «Ньютон»
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сквер на Тополиной аллее Челябинска рождает у жителей северо-запада немало вопросов к администрац
28.07.2021

Много вопросов и претензий: что будет со сквером на Тополиной аллее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в День знаний, первого сентября 2021 года, школьный звонок прозвенит для 46
28.07.2021

Кузнецов: Контингент южноуральских школьников стабилен, число первоклассников сокращается
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Торжественные и праздничные мероприятия в День знаний, первого сентября 2021 года, и начало новог
28.07.2021

В каком формате пройдет День знаний и начнется учебный год в школах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Промышленники Челябинской области рассказали журналистам о том, как им удалось во время ограничит
28.07.2021

Как попасть в лидеры

Промышленники, участвующие в нацпроекте «Производительность труда», провели мастер-класс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Адвокат управляющего челябинским пенсионным фондом Виктора Чернобровина, которого отправили в СИЗ
28.07.2021

Адвокат главы регионального ПФР подал жалобу на его арест
светофор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.11.2019

В Челябинске светофоры вернутся на перекресток Ленина-Энгельса уже сегодня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.12.2017

На аварийном перекрестке в Челябинске установили светофор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске встретили серебряного призера Олимпийских игр Татьяну Минину. Цветы, овации, яркие э
Спорт

«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск

27.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов успокоил жителей относительно ситуации с рас
Общество

Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы

26.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с семьей провел небольшой
Общество

Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму

26.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители северо-запада Челябинска, обеспокоенные предстоящей застройкой и вырубкой леса недалеко от
Среда обитания

Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку

23.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ды
Общество

Челябинск и его «милые» изъяны

22.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Челябинска во время пеших прогулок лучше не поднимать глаза от асфальта, чтобы не рискова
Общество

Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки

22.07.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

28.07.2021 16:04

«РИА Рейтинг» оценило долговую нагрузку Челябинской области

28.07.2021 15:58

Участник конкурса рецептов на Аркаиме поделился секретом приготовления казачьего шулюма

28.07.2021 15:58

Наталья Котова подвела итоги осмотра объектов благоустройства Челябинска

28.07.2021 15:26

В Челябинске иномарка перевернулась, врезавшись в тросовое ограждение

28.07.2021 15:13

Южноуральцу, отрицавшему вину в смертельном ДТП, вынесли окончательный приговор

28.07.2021 15:04

В Челябинске на опасном перекрестке около «Ньютона» появится светофор

28.07.2021 14:58

Много вопросов и претензий: что будет со сквером на Тополиной аллее

28.07.2021 14:41

Грузчик челябинского аэропорта обокрал пассажирку, чтобы сделать подарок любимой

28.07.2021 14:29

Кузнецов: Контингент южноуральских школьников стабилен, число первоклассников сокращается

28.07.2021 14:26

Новинки августа в Wink: «Никто» в переводе Гоблина и новые приключения Ибрагима Бендера

28.07.2021 13:55

В каком формате пройдет День знаний и начнется учебный год в школах Челябинской области

28.07.2021 13:09

В Магнитогорске членов ОПГ осудили за пытки соучастников

28.07.2021 13:03

Будущую элиту экономики готовят в ЮУрГУ

28.07.2021 12:44

Печёмся о печени: 28 июля – всемирный День борьбы с гепатитом

28.07.2021 12:21

Жителям Челябинска посоветовали, как обмануть инфляцию

28.07.2021 12:19

Пьяный челябинец устроил дебош в машине скорой помощи

28.07.2021 12:10

Еще 331 южноуралец заразился ковидом за прошедшие сутки

28.07.2021 11:54

Приставам Челябинска пришлось вызывать силовую поддержку, чтобы задержать должника

28.07.2021 11:50

Промышленники, участвующие в нацпроекте «Производительность труда», провели мастер-класс

28.07.2021 11:45

В Златоусте вынесли приговор мужчине, убившему многодетную мать 23 года назад

28.07.2021 11:38

В Челябинске временно ограничат движение по Комсомольскому проспекту

28.07.2021 11:32

Прокуратура Челябинска выявила нарушения в водоснабжении поселка Петровский

28.07.2021 11:26

Адвокат главы регионального ПФР подал жалобу на его арест

28.07.2021 11:08

Мстительный челябинец пойдет под суд за распространение интимных фото экс-жены

28.07.2021 11:02

В поселке Западном ОМОН уничтожил боевые снаряды времен Великой Отечественной

28.07.2021 10:48

Очередной объект проекта БКАД не прошел проверку экспертов народного фронта

28.07.2021 10:41

В Челябинской области отмечается устойчивый рост ввода жилья

28.07.2021 10:29

В Ашинском районе водитель из Тольятти погиб в аварии с лесовозом

28.07.2021 10:23

В нацпарке «Таганай» возле «Гремучего ключа» собрали 168 мешков мусора

28.07.2021 10:18

Челябинский баскетболист поборется за медаль Олимпийских игр

28.07.2021 10:04

В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал

28.07.2021 09:55

Эффективное производство: ММК получил более 2,4 миллиарда рублей дополнительной прибыли

28.07.2021 09:44

В Челябинске на северо-западе отключили светофоры

28.07.2021 09:30

В среду в Челябинской области местами дожди и грозы

27.07.2021 20:31

В Челябинской области мусоровозы насмерть задавили двоих человек

27.07.2021 19:33

Текслер оценил реконструируемые соцобъекты в Увельском районе и дал ряд поручений

27.07.2021 18:24

Власти Советского района рассказали о сложностях при благоустройстве пешеходной зоны вдоль горсада имени Пушкина

27.07.2021 18:14

Анонсы событий и мероприятий на 28 июля

27.07.2021 17:49

Руководителем УФАС по Саратовской области назначили челябинку Елену Рысеву

27.07.2021 17:43

Текслер открыл новый комплекс Увелки

27.07.2021 17:35

Мнимого полицейского из Сосновского района оставили на свободе

27.07.2021 17:29

Челябинца будут судить за слежку за подругой

27.07.2021 17:25

Бывший директор «Речелстроя» и его подельник отправились в колонию

27.07.2021 16:59

Челябинские общественники будут оспаривать областной закон об ООПТ

27.07.2021 16:01

В Челябинске алиментщик явился к жене после ареста его “Приоры"

27.07.2021 15:41

Новые возможности: «Кроношпан» заинтересован в восстановлении рынка труда в Людинове

27.07.2021 15:39

«Ева» поможет абонентам МегаФона не пропустить важные звонки

27.07.2021 15:06

В Челябинске портит экологию предприятие, занимающееся утилизацией медицинских отходов

27.07.2021 15:02

СК возбудил уголовное дело по факту смерти подростка от удара током

27.07.2021 14:40

В Челябинской области регистрируется рост ковидных пневмоний

27.07.2021 14:02

В Челябинской области водолазы достали со дна озера тело мужчины

27.07.2021 13:58

В Челябинске вандалы разгромили Успенское кладбище

27.07.2021 13:34

Челябинцам покажут «Обыкновенное чудо» под открытым небом

27.07.2021 13:20

ГКБ №8 Челябинска ждет заключение госэкспертизы на ремонт фасада своей поликлиники

27.07.2021 12:48

В Челябинскую область поступил «Спутник Лайт»

27.07.2021 12:36

В Челябинской области установлен новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки

27.07.2021 12:35

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова назвала Тургояк самым шинным озером России

27.07.2021 12:26

ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 10%

27.07.2021 12:24

В Челябинске полиция «накрыла» игорное заведение

27.07.2021 12:19

В Челябинске два такси не поделили дорогу и врезались в забор

27.07.2021 12:14

ВТБ нарастил продажи розничных кредитов в 1,5 раза

27.07.2021 12:08

В Челябинске бесправный водитель устроил ДТП, отправив пассажира в кому

27.07.2021 11:48

Прокуратура проверит заявления общественников о незаконности стройки в лесу на северо-западе Челябинска

27.07.2021 11:35

В Челябинск доставлены еще два новых вагона с УКВЗ

27.07.2021 11:29

Полицейские Челябинска задержали организаторов крупного сбыта наркотиков

27.07.2021 11:18

Сто процентов прибыли оказались обманом

27.07.2021 11:14

Власти Челябинска восстановят украденный у паралимпийца пандус

27.07.2021 11:04

ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейных мастерских в 25 регионах страны

27.07.2021 10:57

На звериной тропе Таганая обнаружен след косолапой няньки

27.07.2021 10:47

Результаты проб на Тургояке показали безвредность воды

27.07.2021 10:36

Многодетные семьи могут бесплатно посетить аттракционы в парке Челябинска

27.07.2021 10:25

В Миассе огнеборцы спасли на пожаре десять человек

27.07.2021 10:19

«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск

27.07.2021 10:08

Замминистра культуры РФ высоко оценила обновленную детскую библиотеку Челябинска

26.07.2021 22:07

Анонсы событий и мероприятий на 27 июля

26.07.2021 17:38

Глеб Геннадьевич Фетисов: достижения в спорте

26.07.2021 17:18

Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы

26.07.2021 16:48

В Советском районе Челябинска благоустроят улицу Свободы

26.07.2021 16:46

«Тарасов» снова в Челябинске

26.07.2021 16:37

В Копейске будут судить юношу, который пытался с помощью арбалета перекинуть в колонию героин

26.07.2021 16:16

В Челябинскую область поступило 666 тысяч доз вакцины от ковида, вакцинировано около 600 тысяч

26.07.2021 15:44

В «Солнечную долину» приехали члены сборной команды по сноуборду

26.07.2021 15:43

В Челябинской области готовят к открытию новую ковидную базу

26.07.2021 15:20

На Олимпиаде в Токио женская ватерпольная сборная России с «уралочками» в составе идет без поражений

26.07.2021 15:18

Предпринимательницу из Челябинска, по вине которой погиб рабочий, ждет уголовный срок

26.07.2021 15:15

В Челябинске безработных стало меньше

26.07.2021 15:13

Южноуральцам покажут передовые технологии в сельхозпроизводстве

26.07.2021 15:08

Во вторник в Челябинской области местами дожди и грозы

26.07.2021 14:55

Военнослужащих Челябинской области призывают сообщать о фактах неуставных отношений в воинских частях

26.07.2021 14:50

В Челябинске состоялся открытый урок по безопасному поведению на воде

26.07.2021 14:28

Магнитогорские блогеры поборются за звание лучших

26.07.2021 14:17

«Ростелеком» назвал села Челябинской области с самым высоким интернет-трафиком

26.07.2021 14:05

Жители Магнитогорска готовы воспрепятствовать строительству детсада

26.07.2021 14:00

Чиновники Снежинска отказались компенсировать ребенку-инвалиду стоимость обучения на дому

26.07.2021 13:57

СК устанавливает причины смерти людей, чьи скелетированные останки были обнаружены на озере Чебаркуль

26.07.2021 13:21

За выходные почти две тысячи южноуральцев поставили прививку от ковида в выездных пунктах

26.07.2021 13:18

В Челябинске психбольная выпрыгнула из машины скорой помощи и погибла

26.07.2021 13:14

После обращения жителей Заварухино прокуратура обязала местные власти построить дорогу и мост

26.07.2021 12:42

В Коркино бетономешалка убила подростка

26.07.2021 12:36

Челябинец убил жену и пытался покончить с собой