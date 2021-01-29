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В Челябинске на спецстоянку отправили «будку охраны» на колесах

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В Челябинске на спецстоянку отправили «будку охраны» на колесах

В Челябинске на специализированную стоянку отправили «будку охраны» на колесах, которая находилась на несанкционированной парковке.

Разукомплектованный автомобиль забрали из двора дома №66 по улице Братьев Кашириных представители управления благоустройства и развития городской среды администрации Челябинска.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, как мини-пункт охраны транспортное средство использовали предприимчивые горожане. Больше этот автохлам им в качестве охранной будки не послужит, а жильцам – не будет действовать на нервы.