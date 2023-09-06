06.09.2023
В Челябинске началась подготовка к разработке проекта строительства дороги по улице Клайна
06.09.2023
Перевозчики Челябинской агломерации ответят за несовершенства в работе транспорта рублем
06.09.2023
Показ мод на Кировке
06.09.2023
Врач из Озерска, которого в ЧОКБ будили во время операции на мозге, уверенно идет на поправку
06.09.2023
Состязания рыболовов пройдут на Шершневском водохранилище
06.09.2023
В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»
В Челябинске началась подготовка к разработке проекта строительства дороги по улице Клайна
29.08.2023
Без грязи и ям: челябинцам нужен нормальный перекресток на Бейвеля – Клайна
02.08.2023
В «Парковом» открыли движение по новой дороге на Бейвеля
07.12.2022
Новую дорогу по Братьев Кашириных в Челябинске спроектируют за 12,8 миллиона рублей
18.02.2022
В Челябинске в 2022 году начнут строить новый участок Молдавской
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023