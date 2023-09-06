В Челябинске началась подготовка к разработке проекта строительства дороги по улице Клайна

Администрация Челябинска начала подготовку тендерной документации на разработку проекта строительства автомобильной дороги по улице Клайна – участка между улицами Александра Шмакова и Бейвеля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, провести торги планируется в этом году.

Городские власти также напомнили, что существующий проезд по улице Клайна расположен на частном земельном участке, принадлежащем ООО «Согласие», на баланс муниципалитета не передан и в реестре муниципального имущества не значится. Таким образом, сейчас поддерживать проезд в нормативном состоянии должен собственник объекта.

Напомним, в конце августа этого года местные жители обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой оказать содействие в приведении в надлежащее состояние перекресток улиц Бейвеля и Клайна.

Челябинцы пожаловались, что данная дорога не имеет покрытия и в настоящее время является единственным проездом к жилым домам. Горожане посетовали, что здесь неоднократно ломались машины, что в непогоду пройти тут невозможно из-за огромным ям и грязи.

Отвечая на это обращение в группе «А.Л. Текслер, помоги!», в администрации Челябинска отмечали, что сроки поэтапной реализации строительно-монтажных работ на улице Клайна могут быть определены только при условии, что собственник на безвозмездной основе передаст мэрии принадлежащий ему земельный участок.