В Челябинске началась усиленная санитарная обработка дворов и подъездов

В Челябинске управляющие компании по поручению главы города Натальи Котовой приступили к усиленной санитарной обработке дворовых территорий и жилфонда.

12 октября глава Челябинска Наталья Котова на традиционном аппаратном совещании в администрации города потребовала бросить все силы на санитарную обработку дворов и подъездов. Это связано с ростом заболевших в городе «ководом» и ОРВИ.

Подчиненные градоначальницы провели работу с управляющими компаниями. Они сразу приступили к работе.

Напомним, по поручению главы города Натальи Котовой в Челябинске также ежедневно проводится санитарная обработка общественного транспорта.

Также в городе увеличено количество проверок на соблюдение масочного режима среди водителей и пассажиров.

Очень строго контролируется соблюдение этого требования в ТРК и магазинах. Систематическое игнорирование режима повышенной готовности приведет к их закрытию.