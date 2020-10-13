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В Челябинске началась усиленная санитарная обработка дворов и подъездов

Общество
Сегодня, 11:20
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске управляющие компании по поручению главы города Натальи Котовой приступили к усиленной санитарной обработке дворовых территорий и жилфонда.

12 октября глава Челябинска Наталья Котова на традиционном аппаратном совещании в администрации города потребовала бросить все силы на санитарную обработку дворов и подъездов. Это связано с ростом заболевших в городе «ководом» и ОРВИ.

Подчиненные градоначальницы провели работу с управляющими компаниями. Они сразу приступили к работе.

Напомним, по поручению главы города Натальи Котовой в Челябинске также ежедневно проводится санитарная обработка общественного транспорта.

Также в городе увеличено количество проверок на соблюдение масочного режима среди водителей и пассажиров.

Очень строго контролируется соблюдение этого требования в ТРК и магазинах. Систематическое игнорирование режима повышенной готовности приведет к их закрытию.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
коронавирус
Челябинск
Наталья Котова
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