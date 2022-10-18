В Челябинске начали готовить сестёр милосердия

В Челябинске начали подготовку сестёр милосердия на базе медицинского колледжа Южно-Уральского государственного медицинского университета. Их научат ухаживать за бойцами с тяжелыми ранениями. Это – совместный проект Законодательного собрания региона и ЮУГМУ при поддержке Русской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-служба ЮУГМУ, в первой группе проекта – 15 женщин. Программа рассчитана на 36 часов очного обучения, занятия будут проходить по вечерам.

С напутственным словом к сестрам на первом занятии выступил настоятель храма Иоанна Воина, отец Павел (Курбатов).

Будущим сестрам милосердия предстоит изучить психологическую адаптацию к стрессовым ситуациям, правила безопасности больничной среды и практики ухода за тяжелобольными: как кормить, переодевать, проводить гигиенические процедуры, правильно менять постельное белье. Участниц проекта также научат правилам оказания первой помощи.

В программу подготовки включены и занятия с священнослужителями, а после окончания курсов каждая выпускница, при желании, сможет пройти обряд посвящения в сестры милосердия.

Сестры милосердия смогут работать в военных госпиталях и гражданских больницах. Сейчас потребность в таких сотрудницах высока у Военного клинического госпиталя в Подольске.

Желающие пройти обучение и войти в резерв «Сестёр милосердия» могут обращаться по телефону 8-912-79-49-345.

Справка

В 1854 году во время Крымской войны великая княгиня Елена Павловна учредила Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия, для помощи раненым и больным в непосредственной близости от театра военных действий. В Крым, а затем и в другие места, отправилось несколько отрядов сестер милосердия общей численностью до 250 человек. Руководил сестрами выдающийся русский хирург Николай Иванович Пирогов.

Н. И. Пирогов впервые разделил сестер на перевязывающих, аптекарш и хозяек, создал транспортное отделение общины для организации правильной перевозки раненых. Крестовоздвиженская община сестер милосердия стала первым в мире медицинским формированием по оказанию помощи раненым, и предшествовала созданию Международного движения Красного креста.