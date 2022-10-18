18.10.2022
В Челябинской области пройдут фолк-концерты
18.10.2022
В Челябинске начали готовить сестёр милосердия
18.10.2022
Сход вагонов обернулся уголовным делом
18.10.2022
Международный «Соломенный жаворонок» пройдёт в Челябинске восьмой раз (16+)
18.10.2022
ВТБ: около 10% заемщиков оформляют ипотеку с целью инвестиций
18.10.2022
Опыт челябинского завода «Сигнал» будут тиражировать в Росссии
В Челябинске начали готовить сестёр милосердия
14.10.2022
Волонтеры и сотрудники ЮУГМУ учат госавтоинспекторов оказывать первую помощь
21.09.2022
Преподаватели и студенты ЮУГМУ укрепили здоровье коллективной ходьбой по Челябинскому бору
21.08.2022
Преподаватель ЮУГМУ спас дом от пожара
31.05.2022
Отделение новорожденных клиники ЮУГМУ: защита детей начинается здесь
Наталья Котова поручила разобраться с фасадами зданий
17.10.2022
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022